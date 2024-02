Sanremo, Santi Francesi stizziti con Clara: cala il gelo sull’Ariston

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua terza serata. Proprio come ieri, questa sera, giovedì 8 febbraio, si esibiranno i restanti 15 artisti in gara, presentati dagli altri 15 artisti. Dopo aver fatto chiarezza riguardo la polemica su John Travolta, Amadeus ha dato il via alla gara con Loredana Bertè e Il Tre. Successivamente, è tornata sul palco Clara, alla quale è stato affidato il compito di introdurre i Santi Francesi. La cantante e il gruppo avevano già avuto la possibilità di conoscersi durante Sanremo Giovanni. Difatti, entrambi avevano partecipato alla competizione lo scorso dicembre, la quale aveva visto il trionfo della protagonista di Mare Fuori. A seguirla, il duo vincitore di X Factor, che ha quindi avuto comunque l’opportunità di poter gareggiare tra i Big del Festival.

Per questo, nel presentarli, Clara ha ricordato l’esperienza vissuta insieme all’Ariston pochi mesi fa. Tuttavia, la replica dei Santi Francesi non è stata altrettanto amichevole. “Si, tu però hai vinto”, ha detto Alessandro De Santis, il cantante del gruppo. Da lì, sul palco è improvvisamente calato il gelo. La risposta dell’artista, infatti, non è passata inosservata. Sui social, si sono subito sbizzarriti con i commenti e il pubblico si è abbastanza diviso: da una parte, in tanti hanno definito la frase di Alessandro come una caduta di stile, criticando fortemente il duo; dall’altra, invece, c’è chi ha difeso il gruppo, dichiarando anche di aver trovato il momento molto divertente e privo di malizia.

Ad ogni modo, la “Crazy J” di Mare Fuori è poi andata avanti così da lasciare il gruppo esibirsi con il loro pezzo sanremese “L’amore in bocca”. Così, si è diffusa la curiosità riguardo all’esistenza di un’eventuale tensione tra i due ex partecipanti di Sanremo Giovani. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato Clara. Dopo la performance, l’attrice e cantante ha pubblicato sui social una simpatica foto insieme ai Santi Francesi, con scritto “La vostra presentatrice preferita“.

Insomma, sembra che Clara non abbia nessun problema con il gruppo musicale. Resta da chiarire se la situazione sia reciproca per la band, che sembra ancora conservare un certo rancore verso la rivale.