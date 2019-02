Alessandro Preziosi e la nuova fidanzata: l’attore fa chiarezza a Verissimo

Alessandro Preziosi, nuova vita dopo Greta Carandini: l’attore si svela a Verissimo

Alessandro Preziosi è fidanzato oppure no? Dopo la fine della storia d’amore con la studentessa Greta Carandini più di qualcuno ha menzionato una nuova fiamma per l’attore napoletano. Gli esperti di gossip hanno parlato di una sceneggiatrice mora, Elettra, con la quale Preziosi è stato beccato la scorsa estate. Ebbene, solo un flirt e nulla più: l’ex protagonista di Elisa di Rivombrosa non è ufficialmente impegnato. “Sono single”, ha assicurato il 45enne a Silvia Toffanin. Già padre di due figli – Andrea Eduardo 23 e Elena 12 – l’interprete non esclude una terza paternità in futuro. “Altri figli? Una volta che troverà la donna giusta perché no”, ha dichiarato in tv. Per il momento Preziosi è contento di quanto fatto fino ad oggi. “Ho realizzato tutti i sogni della mia vita”, ha rivelato.

I grandi amori della vita di Alessandro Preziosi

Ora è single ma in passato Alessandro Preziosi ha vissuto grandi storie d’amore. La prima è stata quella con Rossella Zito, ex soubrette dalla quale ha avuto il primogenito Andrea Eduardo quando aveva solo 22 anni. Subito dopo Preziosi è stato legato all’attrice Vittoria Puccini, con la quale ha avuto la secondogenita Elena.

Alessandro Preziosi oggi è di nuovo single

Negli ultimi anni ha amato Greta Carandini, del tutto estranea al mondo dello spettacolo. La relazione si è bruscamente interrotta nell’estate 2017. Nonostante i lunghi legami, Alessandro non è si è mai sposato.