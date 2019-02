Alessandro Preziosi: “Fidanzata? Smentisco categoricamente quel nome”

Alessandro Preziosi è fidanzato? L’attore fa chiarezza

Alessandro Preziosi è tornato a parlare della sua vita privata. Che procede da single, nonostante i gossip degli ultimi mesi. Dopo aver annunciato a Verissimo di non avere una nuova fidanzata, l’attore napoletano ha puntualizzato la questione in un’intervista concessa a Intimità. Da tempo infatti si parla di un nuovo amore per Preziosi, una giovane sceneggiatrice di nome Elettra con la quale l’interprete è stato avvisato qualche settimana fa. “Non sono fidanzato, anche se in rete circola una notizia falsa con un nome preciso che smentisco categoricamente”, ha dichiarato il 45 enne. Che oggi, dopo le storie naufragate con Rossella Zito, Vittoria Puccini e Greta Carandini, sogna la storia perfetta, quella con la quale non fare più errori.

Alessandro Preziosi oggi è single e in cerca del grande amore

“L’intimità profonda tra due persone è il dono più prezioso che si possa desiderare e vivere ma perché sia tale occorre condividerla con la persona giusta. Per questo è importante saperla aspettare, invece di cadere preda di quella sbagliata”, ha sottolineato Alessandro Preziosi. “Cerco qualcosa di meglio di quello che ho vissuto nelle relazioni precedenti, visto che se si sono conclusa significa che ciò che le sorreggeva non era abbastanza per farle funzionare. Da parte mia mi sto sforzando di non ripetere gli errori commessi in passato. Almeno quelli macroscopici”, ha aggiunto.

I progetti futuri di Alessandro Preziosi dopo Non mentire

Dopo il grande successo della fiction Non mentire – che ha fatto piangere Alessandro Preziosi e Greta Scarano sul set – l’ex della Puccini continua il suo spettacolo teatrale sul celebre pittore van Gogh.