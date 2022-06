Alessandro Preziosi al centro della bufera. Alcuni colleghi non hanno apprezzato le ultime dichiarazioni dell’attore, quelle rilasciate a Il Messaggero. L’ex star di Elisa di Rivombrosa si è definito un miracolato e ha invitato tutti gli altri lavoratori del mondo dello spettacolo ad avere sempre i piedi ben piantati a terra, a non credersi chissà cosa solo per il lavoro che svolgono. L’ex compagno di Vittoria Puccini ci ha tenuto a ribadire che chi lavora nella tv o nel cinema riceve guadagni elevati, molto spesso si percepisce un compenso di un operaio mensile per girare solo qualche scena di breve durata.

Affermazioni forti, decise, che non sono andate giù a Karin Proia ed Edy Angelillo. La prima lavora come attrice fin da ragazzina ed è nota ai più per la serie cult Boris. L’interprete di Latina ha riportato le parole di Alessandro Preziosi su Twitter e ha ricordato che un discorso del genere non vale per tutti coloro che lavorano nel mondo dell’arte.

Sul suo account Twitter Karin Proia ha scritto:

“Grazie Alessandro per averci tranquillizzati sui tuoi compensi. Volevo solo chiederti quando fai il protagonista di un film quanti sono gli attori e le attrici che fanno ruoli secondari? Reciti da solo o guadagnano tutti come te? Quando si dice di tutta l’erba un fascio”

In un successivo commento Karin Proia, che tra l’altro qualche tempo fa ha lavorato con Alessandro Preziosi nel film tv La mia bella famiglia italiana in onda sulle reti Rai, ha aggiunto: “Per la serie: occhi foderati di (costoso) jamon serrano”.

L’intervento di Edy Angelillo

Il post di Karin Proia è stato ricondiviso su Twitter da un’altra attrice televisiva e teatrale: Edy Angelillo. Quest’ultima è nota soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Irene, la fidanzata di Lele Martini nella prima stagione di Un medico in famiglia. Nel 2017 ha partecipato pure a Tale e Quale Show.

“Della serie ognuno guarda all’orticello suo. La nostra categoria totalmente disunita…”, ha ribadito Edy Angelillo. L’attrice non ha esitato a definire le parole di Alessandro Preziosi del tutto superficiali e pronti ad affossare ancora di più una categoria.

Edy Angelillo ci ha inoltre tenuto a precisare che non tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo guadagnano le stesse cifre:

“Gli attori famosi sono una minoranza contro gli 8-9mila attori italiani non famosi che in più non lavorano tutti i giorni dell’anno ma sporadicamente. Spero in una rettifica da parte di Preziosi”

Al momento Alessandro non ha ancora replicato agli attacchi di Edy Angelillo e Karin Proia, che hanno avuto il sostegno e l’appoggio di numerosi follower. Il bel napoletano farà retromarcia?