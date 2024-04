Alessandro Greco torna su Rai 1. Ecco cosa condurrà

A giugno inizierà la nuova edizione di Uno Mattina. Alla conduzione ci sarà Greta Mauro affiancata da Alessandro Greco, diversamente da quanto era stato anticipato tempo fa. Il conduttore è pronto a tornare su Rai 1.

A fine marzo era stata annunciata la nuova edizione del talk mattutino. Quest’anno alla conduzione Tv Blog aveva anticipato che ci sarebbero stati Greta Mauro e Andrea Perroni. Ma oggi, sempre dallo stesso sito, arriva la notizia di un cambiamento. Al posto del comico ci sarà Greco che finalmente tornerà su Rai 1.

Da tempo si mormorava un suo possibile ritorno. Recente è stata l’esperienza a Rai 2 con Cook40, un programma di cucina. Ma ora affidargli Uno Mattina ha tutto un altro valore. Greco è il volto adatto ad un programma del genere, ha la giusta esperienza e soprattutto è molto amato dai telespettatori di questi tipi di talk. In molti da tempo richiedevano un suo ritorno ed ora sono stati accontentati.

A giugno dell’anno scorso Alessandro aveva annunciato che avrebbe lasciato il programma, ma promettendo al pubblico che presto sarebbe tornato con qualcos’altro. Invece poi quest’anno non gli è stato dato nulla e Cook40 è stato affidato a Flavio Montrucchio. Si vociferava che per lui ci fosse in serbo un programma dallo stesso stile di Furore, che aveva appassionato milioni di italiani anni fa. Poi non si è fatto più nulla. Ora l’annuncio: Greco sarà il nuovo conduttore di Uno Mattina.

Le ultime esperienze su Rai 1 di Greco

Il conduttore ultimamente ha un po’ faticato ad inserirsi nuovamente nel palinsesto del primo canale. Una delle ultime conduzioni importanti che gli è stata affidata è stata Miss Italia nel 2019. La prima edizione ad essere tornata in Rai dopo tanti anni, in occasione dell’ottantesimo anniversario. Ad affiancarla c’era Tosca D’Aquino.

Per lui Miss Italia è un programma molto importante perché, proprio attraverso quel concorso, conobbe Beatrice Bocci che poi è diventata sua moglie. Quindi sin da subito si è sentito onorato per questa conduzione.

L’anno prima aveva invece condotto Zero e lode, nel primo pomeriggio. Un game show che però non ha ottenuto gli ascolti sperati. Adesso per lui c’è un’importante occasione. Se la collaborazione con Greta non avrà problemi i risultati potrebbero essere ottimi.