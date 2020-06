Alessandro Graziani replica a Conversano: “Mangiato su questa storia”

Giovanni Conversano è tornato all’attacco con Serena Enardu tramite una lettera scritta sul settimanale Di Più. Nella lettera l’ex tronista ha parlato della recente rottura tra Serena e Pago, accusando l’ex fidanzata di avere illuso il cantante come ha fatto con lui. Conosciamo ormai bene l’opinione che Giovanni ha di Serena, visto che non ha mai perso occasione per attaccarla e criticarla. Ha nuovamente usato parole molto forti contro di lei, scrivendo che ha segnato la vita di Pago e che si è ripetuto lo stesso copione che ha già visto nella loro relazione, risalente ai tempi di Uomini e Donne. Ha aggiunto inoltre che Serena lo aveva lasciato nella polvere raccontando calunnie non vere sul suo conto e che con Pago ha voluto sfruttare l’ennesima occasione per tornare alla ribalta. Un’opinione che comunque è largamente diffusa tra il pubblico, stando a ciò che si legge in giro sui social.

Giovanni Conversano parla di Serena e Alessandro: lui decide di rispondere

Ma Giovanni non ha parlato solo di Pago, perché nella sua lettera contro Serena ha parlato pure di Alessandro Graziani. Secondo Conversano nessuno dei due avrebbe raccontato la verità su ciò che è successo dopo Temptation Island Vip, ma pare che lui abbia qualche informazione in più. Sempre secondo lui, Serena e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbero continuato ad avere un rapporto telefonico negli scorsi mesi e Pago lo ha scoperto. Questo ha lasciato intendere, seppure lo abbia scritto sotto forma di domanda verso la sua interlocutrice. Conversano ha addirittura azzardato un ritorno di Serena a Uomini e Donne per Alessandro! Ha chiosato il tutto definendo Serena come una “persona bramosa di fama” con la “smania di tornare alla ribalta televisiva”. Dopo queste dichiarazioni è arrivata una strana stories di Alessandro che sembra riferita proprio a Conversano.

Alessandro Graziani, la replica a Giovanni Conversano: “Non avete mangiato abbastanza su questa storia?”

Alessandro ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo messaggio: “Io vorrei sapere su che basi certa gente fa supposizioni. Non avete mangiato abbastanza su questa storia? (che noia)”. Il riferimento a Giovanni Conversano sembra chiaro, seppure non dichiarato. D’altronde nelle ultime ore è stato proprio Conversano a parlare di lui e Serena, e di Pago, per cui viene facile fare due più due e credere che abbia risposto a lui con queste parole. Certo, come sempre, potremmo sbagliarci e il destinatario delle parole di Graziani potrebbe essere un’altra persona; questo va sempre ricordato.