Una lettera arrivata tra le pagine del settimanale Chi in cui Cristina Egger chiede aiuto al direttore, non avendo ricevuto risposta dalla Rai

Cristina Vittoria Egger non ci sta a ciò che racconta il figlio Alessandro Egger. Non è passato molto tempo da quando ha scelto di intervenire per smentire alcune bugie del ballerino di Milly Carlucci, ma oggi lo ha fatto di nuovo. Bisogna fare un piccolo passo indietro ora. Alessandro Egger è a Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina Tove Villfor. Proprio nel programma del sabato sera di Rai Uno il modello ha raccontato di essere stato abbandonato dai genitori a 17 anni. Tra le lacrime ha aggiunto di non avere bei rapporti con la famiglia e di non parlare da tempo con la madre. Tra l’altro, Alessandro e mamma Cristina avevano partecipato insieme a Pechino Express cinque anni fa.

Cristina Egger, una nobildonna che ha il titolo di Gran Dama della Real Casa Savoia ereditato dagli antenati, aveva dato la sua versione dei fatti smentendo di aver abbandonato il figlio. In realtà non voleva dare del bugiardo ad Alessandro ma ha parlato di ricordi confusi, di interpretazioni errate di quanto fosse accaduto tra loro. Ed è sempre stato un ragazzo ribelle, non ha mai amato le regole e andava male a scuola. Quindi ha raccontato che quando il figlio aveva 19 anni, e non 17, Cristina gli aveva dato un ultimatum: un’altra bocciatura a scuola e avrebbe dovuto trovare un lavoro. Un modo per spronarlo, aveva aggiunto, ma finirono per litigare e il modello andò via di casa. Aggiunse che suo figlio è cresciuto con la sensazione di non essere amato.

Oggi la sorpresa: la mamma di Alessandro Egger ha scritto ad Alfonso Signorini. Sul numero di Chi in edicola questa settimana, tra la posta, è comparsa la lettera di Cristina Egger indirizzata proprio al direttore del magazine. Si è presentata e ha chiesto aiuto per chiarire la sua posizione, di madre e lavoratrice. Ha parlato di Alessandro che sta partecipando a Ballando con le Stelle e che in diverse puntate lui ha ribadito di essere stato abbandonato. Quindi ha proseguito così:

“La Rai non ha voluto darmi diritto di replica perché in modo evidente stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero! […] Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti”

Ha concluso sperando di ricevere attenzione da parte del conduttore del GF Vip, e l’ha ricevuta. Forse però non l’attenzione che sperava. Signorini ha stroncato Cristina Egger con questa risposta:

“Cara signora, non credo che lei non abbia avuto diritto di replica. Forse un suo intervento non era compatibile con lo spirito del programma. Un caso saluto!”

Signorini non ha ceduto sulla provocazione alla Rai, anzi ha difeso in un certo senso il programma di Milly Carlucci. Certo è che altre trasmissioni che si occupano anche di Ballando, per esempio La Vita in Diretta o Domenica In, avrebbero potuto tendere una mano alla Egger. Così non è stato. Il difficile rapporto madre-figlio Egger sarà risolto nella prossima edizione del Grande Fratello Vip?