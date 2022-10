Sconosciuto ai più Alessandro Egger sta conquistando parecchia popolarità grazie a Ballando con le Stelle 2022. Il modello 31enne sta lasciando il segno con le sue emozionanti coreografie in coppia con Tove Villfor. Nello show di Milly Carlucci ha inoltre rivelato, tra le lacrime, di avere più di qualche problema con la sua famiglia. L’ex bambino della Kinder ha infatti ammesso di non parlare da tempo con la madre, con la quale qualche anno fa ha partecipato a Pechino Express.

A Ballando con le Stelle Alessandro Egger ha affermato di essere stato abbandonato dai suoi genitori e di essere finito in mezzo alla strada a soli 17 anni. La madre, interpellata dal settimanale Di Più, ha però dato un’altra versione dei fatti. Cristina Vittoria Egger è una nobildonna che può vantare il titolo nobiliare di “Gran Dama della Real Casa Savoia”, ereditato dai suoi antenati. Ha 53 anni, si occupa di moda e negli anni Novanta ha lavorato per Gianni Versace.

La madre di Alessandro Egger abita a Cernobbio, in una lussuosa villa che si affaccia sul lago di Como, non lontana da quella del divo di Hollywood George Clooney. Cristina è sposata da 33 anni con un imprenditore di origini olandesi, Wilko Egger, e ha tre figli.

Alla rivista edita da Cairo Editore Cristina Vittoria Egger ha spiegato:

“Non voglio dire che mio figlio stia mentendo, penso però che la sua mente abbia interpretato in modo errato quello che è successo e che i suoi ricordi siano falsati. Lui è stato sempre un ragazzino inquieto, un ribelle”

La donna ha confidato che il suo primogenito detesta da sempre le etichette, le formalità e le regole rigide. Tendeva a sfuggire i ricevimenti importanti, che erano tanti, o gli incontri con personalità di livello. In più a scuola andava malissimo così a diciannove anni “e non a diciassette come dice lui” Cristina ha dato un ultimatum ad Alessandro.

“Se vieni bocciato trovati un lavoro e diventa indipendente”. Era un modo per spronarlo, e quando è stato bocciato ancora, abbiamo litigato e se n’è andato di casa. Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”

La famiglia di Alessandro Egger

Cristina Vittoria Egger ha precisato che Alessandro è figlio del suo primo marito che però non è mai stato presente nelle loro vite. Quando il modello aveva tre anni la nobildonna ha conosciuto l’attuale compagno, Egger, ma a quanto pare il concorrente di Ballando con le Stelle non è mai riuscito a viverlo come un secondo padre ma solo come un patrigno.

“È cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non ci sono mai state distinzioni con lui e i suoi fratelli”

Cristina ha poi raccontato che i rapporti con Alessandro si sono interrotti del tutto nel 2019, quando è morta la bisnonna che Egger adorava e ci sono state alcune incomprensioni legate all’eredità. Tra madre e figlio c’è stata una feroce litigata. Da allora la donna non ha più visto e sentito il figlio.