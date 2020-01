Alessandro e Veronica, l’esterna indelebile: il dettaglio che nessuno sa

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli dopo Uomini e Donne: quell’esterna che non dimenticheranno mai

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli stanno vivendo una grande storia d’amore dopo Uomini e Donne. Sui social è impossibile non notare la felicità che stanno provando dopo essersi ritrovati. In una nuova intervista di coppia sul Magazine del programma, la coppia si svela sui dettagli del passato e sul futuro. Non si separano neanche per un minuto e più passa il tempo più si accorgono di stare bene insieme. Il loro resta comunque un ‘amore litigarello’, esattamente come accadeva nello studio della trasmissione. Ora Alessandro ha imparato a conoscere Veronica, tanto che sa come prenderla: la lascia sfogare e la lite finisce lì. Un primo mese di grandi scoperte per entrambi, che hanno avuto la possibilità di scoprire i lati caratteriali più belli l’uno dell’altra. Ma c’è un’esterna che entrambi ricordano con un grande sorriso, ovvero quella fatta a cavallo, una delle ultime.

Zarino è certo che proprio in quel momento è arrivata una svolta nel loro percorso: “Credo che non dimenticherò mai l’esterna che abbiamo fatto a cavallo. […] Abbiamo capito di provare un interesse l’uno per l’altra. Era solo l’inizio, ma è stata la prima volta che ho provato delle emozioni forti per lei”. Ed ecco che Veronica svela un dettaglio che nessuno dei fan ancora conosce: “Quello che nessuno sa è che quell’uscita fu organizzata da Alessandro per me, ma la settimana precedente era stata fatta una richiesta da parte mia alla redazione di poter organizzare un’uscita a cavallo, per raccontarmi e parlargli proprio di questa mia passione”. Da questo si comprende che la complicità era già nata tra loro: senza saperlo entrambi si erano immaginati di incontrarsi “proprio in quella cornice”.

Alessandro e Veronica oggi rispondono anche alle critiche. Sanno che sul web c’è ancora qualcuno che non crede alla loro storia d’amore. Eppure a loro sembra non interessare, anzi hanno intenzione solo di viversi senza pensare ad altro. Tra i progetti futuri della coppia c’è sicuramente la convivenza, come già hanno dichiarato. Oggi Veronica appare più convinta di lasciare l’Italia, qualora Alessandro decidesse di trasferirsi in Australia o in un altro posto.