Alessandro Del Piero: il ristorante in America, il cambiamento e Cristiano Ronaldo

Alessandro Del Piero si confessa: la nuova vita americana con un ristorante tutto suo

Alessandro Del Piero è uno dei calciatori più amati di sempre. Dopo tantissimi anni trascorsi a Torino, dove ha giocato in squadra con la Juventus, Del Piero si è trasferito in America. Qui, a Los Angeles, Alex ha deciso di aprire un ristorante il Number 10, iniziando così una nuova avventura, un vero e proprio nuovo capitolo della sua vita. E così si confessa in un’intervista al settimanale Gente. “Questo ristorante è il luogo in cui ho voluto portare la mia esperienza” ha raccontato Alessandro Del Piero. “Considero tutti, tutte le persone che lavorano per me e con me, la vera anima del mio ristorante“ ha aggiunto. “Io cucino e qui credo sia meglio fermarmi! Per fortuna, nel mio ristorante ho un team di professionisti di alto livello” dice poi l’ex della Juve. I piatti preferiti di Del Piero sono indicati nel menù del ristorante come special number 1. Alex confessa anche che sarebbe disposto a preparare una cena personalmente per i suoi attori preferiti: Al Pacino, Robert De Niro e Terence Hill ma può già contare sulla presenza in ristorante di Julia Roberts.

Alex Del Piero cambiato? “Diciamo che sono cresciuto”

“Come tutti gli imprenditori non sono mai soddisfatto. Cerco di raggiungere sempre l’eccellenza” afferma Alessandro Del Piero al settimanale. “Bisogna approcciarsi a tutte le cose con estrema umiltà, con la giusta spensieratezza e con la voglia di stupire te stesso e gli altri. Ho dentro una grande passione, energia e ambizione. Sono circondato da molto affetto e non mi manca la voglia di sorridere“ afferma ancora Del Piero.

Del Piero su CR7: “Subito una partita insieme”

Come sappiamo, nella Juventus, ex squadra di Alex Del Piero, è arrivato Cristiano Ronaldo. “Farei subito una partita insieme in campo” confessa Del Piero. “Ma dopo veniamo a mangiare qua” aggiunge poi riferendosi al suo ristorante. “Purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di giocare insieme, ma ne sarei stato davvero onorato“ confessa Alessandro Del Piero.