Alessandro Cecchi Paone contro La Casa di Carta: le sue parole

Alessandro Cecchi Paone si esprime su La casa di carta. Ecco che cosa ne pensa

La casa di carta è una serie Netflix che sta letteralmente sbancando. Amata da tutto il mondo questa serie televisiva spagnola ha raccolto tantissimi consensi tra i più giovani e non. Le peripezie del Professore e della sua gang portano a casa successi da record, stagione dopo stagione. Eppure, ci sono persone a cui le azioni della famosa banda di Dalì proprio non piacciono. Uno tra tutti, Alessandro Cecchi Paone che nella rubrica che firma per Nuovo Tv ha espresso il suo disappunto riguardante La casa di carta e non solo. Da quanto si legge c’è anche un’altra serie, che noi conosciamo benissimo, che ha fatto storcere il naso al discusso giornalista. Di quale si tratta? Per scoprirlo non vi resta che continuare a leggere!

“La casa di carta? Produce effetti negativi“, le parole di Cecchi Paone

Su Nuovo Tv una lettrice si è espressa sulla famosa serie tv spagnola ritenendo che rispecchi i tempi che stiamo vivendo dove, secondo lei, i cattivi vengono percepiti come buoni mentre viene infangato il buon nome dello Stato e delle Istituzioni. E Alessandro Cecchi Paone le ha risposto così: “Qui ci muoviamo esattamente sulla linea delle contestazioni di Wall Street di qualche anno fa e di altre piazze. Dove si sono sviluppati i movimenti populisti. Con questa serie, il rischio che si corre è lo stesso di Gomorra, dove il punto di vista è solamente quello criminale. L’assenza di contrapposizione tra bene e male, con la vittoria del bene, produce effetti negativi sulla formazione dei giovani”.

Intanto, La casa di carta macina successi e tornerà nel 2020

Visto il grande successo che ha ottenuto e continua ad ottenere questa bella serie televisiva, si sta continuando a dar vita a nuovi episodi. La quarta stagione è in corso di registrazione e approderà su Netflix durante gli inizi del 2020. Itzar Ituno ha confessato a Fanpage che la vita per il gruppo di ladri si farà sempre più difficile: “Le cose non andranno bene nella quarta stagione perché la banda avrà un grande nemico proprio all’interno della banca”. Insomma, pare che il Professore si ritroverà a risolvere un bell’enigma. Riuscirà ad uscirne vincitore? Beh, per scoprirlo dobbiamo attendere il prossimo anno.