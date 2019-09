Cattelan: stoccata a The Voice durante la prima puntata di X Factor 13

Alessandro Cattelan lancia una stoccata a The Voice durante la prima puntata di X Factor 13

Alessandro Cattelan bravo ragazzo… dolce, educato, simpatico… ma qualche volta anche pungente. Certo, sempre con il suo caro sorriso, rassicurante e amabile. Forse un po’ meno amabile quando lancia una stoccata a The Voice, programma di Rai 2 che si è da poco concluso. Altro talent, altra musica, altra rete. Come dire: X Factor è una cosa, quell’altro bhe… per quell’altro vanno bene quelli che vengono scartati dallo show di Sky. Ma che cosa ha detto il buon Alex? Qual è stata la battuta tutta ironia e spasso? “4 sì vai ai Bootcamp, 4 no vai a The Voice”. Inutile dire che ai fan del programma la stilettata è piaciuta un sacco: risate a crepapelle su Twitter

“4 sì vai ai Bootcamp, 4 no vai a The Voice”

Silvia sbarca sul palco. L’esibizione, per usare un eufemismo, non è tra le più memorabili di quelle viste a X Factor. Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel, i quattro giurati dell’edizione 2019, le appioppano 4 no secchi, un bel grazie e un caloroso arrivederci. A questo punto arriva Alessandro che scherza con Silvia e fa partire la battuta: “4 sì vai ai Bootcamp, 4 no vai a The Voice”. Piccola marachella, dopotutto si fa per ridere, suvvia. Chissà cosa ne penseranno alla Rai. Si spera che anche dalle parti di Viale Mazzini si facciano una sghignazzata. Lo show prosegue, le Audizioni sono da poco iniziate e quel ragazzaccio brutto e cattivo di Sfera Ebbasta buca lo schermo. Le polemiche sulla sua presenza sono già in archivio. The show must go on, cantava Freddie Mercury….

X Factor 2019, il meccanismo cambia: le novità del programma di Sky

Quest’anno X Factor ha fatto delle correzioni importanti al regolamento. Per passare direttamente ai Bootcamp servono quattro sì dai giudici e non più tre, come in precedenza. Se si profila quest’ultima situazione, i concorrenti rimangono in stand by e non è detto che vengano poi promossi alla seconda fase.