Alessandro Cattelan riparte da Rai Due, cosa farà: torna EPCC? Il gossip

Alessandro Cattelan porterà EPCC su Rai Due? Il gossip è di quelli che farà felici i suoi fan, che sentono fortemente la mancanza del programma in seconda serata di Sky. E Poi C’è Cattelan era diventato un appuntamento fisso per molti affezionati e soprattutto la trasmissione piaceva tanto. Interviste, approfondimenti e giochi con gli ospiti: c’erano tutti gli ingredienti per intrattenere il pubblico. E poi c’era Cattelan, per giocare un po’ col titolo, che con la sua simpatia riusciva a divertire chi seguiva da casa e chi era presente in studio.

Quando Alessandro ha lasciato Sky e c’è stata l’ultima puntata di EPCC sembrava tutto finito, invece potrebbe non essere così. “EPCC is forever”, aveva scritto il conduttore prima dell’ultima puntata. Non era ben chiaro quel giorno se fosse un addio o un arrivederci, se fosse un messaggio per l’ultima puntata stagionale o per l’ultima di sempre. La verità è saltata fuori successivamente, visto la separazione da Sky. Ora il giovane conduttore sarebbe pronto a riportare EPCC in televisione, non su Sky ma su Rai Due. Forse non con lo stesso nome, magari cambierà qualcosa, ma il nuovo programma di Cattelan in Rai dovrebbe somigliare abbastanza al suo EPCC.

A renderlo noto è stato Dagospia, che nella rubrica A lume di Candela del giorno ha riportato proprio il gossip sul conduttore di Tortona. Dopo il grande successo con l’Eurovision Song Contest e l’esperimento non riuscitissimo su Rai Uno con Da Grande, adesso Cattelan dovrebbe sbarcare nella seconda serata di Rai Due. Il nuovo programma dovrebbe cominciare a metà settembre e dovrebbe andare in onda per tre giorni a settimana: martedì, mercoledì e giovedì. Sempre in seconda serata.

Pare sia uno show molto simile a E Poi C’è Cattelan che andava in onda su Sky. Non si sa ancora quante puntate sono in programma, dovrebbe essere in corso di definizione questo dettaglio. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni o indiscrezioni sul programma di Cattelan su Rai Due, i fan non possono che sperare di vedere qualcosa di molto simile a EPCC. Un late show che è sempre piaciuto tanto e che probabilmente manca a molti spettatori.