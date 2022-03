Alessandro Cattelan è un concorrente di X Factor: annuncio e Paese scelto

Alessandro Cattelan e la voglia di stupire. E soprattutto di mettersi in gioco, nonostante il successo e il blasone. Il conduttore 41enne di Tortona, a gran sorpresa, lungo la mattinata di lunedì 14 marzo, ha annunciato attraverso i suoi profili social che sarà uno dei concorrenti di X Factor, proprio il talent show che lo ha visto protagonista al timone in Italia per diverse e memorabili edizioni. Uno scherzo? No, tutto vero: Cattelan, però, ha scelto un Paese estero per mettersi alla prova. Motivo? Ha voluto essere un perfetto sconosciuto, così da non sfruttare la propria popolarità che, inevitabilmente, avrebbe finito per influire sui giudizi di chi è chiamato ad esprimere un’opinione sui concorrenti in gara. Così, eccolo a X Factor Ungheria a tentar fortuna, nei panni inediti di cantante.

“A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza”. Così ha esordito su Instagram il conduttore che ha poi svelato i dettagli dell’esperienza in cui si è cimentato: “Mi sono presentato a X FACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio Belisari (Elio e le Storie Tese, ndr). Non potevo fare scelta migliore”. Quindi ha concluso rendendo nota la data in cui se ne saprà qualcosa di più del suo ‘esperimento ungherese’: “Il 18 MARZO scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro si! In ungherese ) guardando Una semplice domanda su Netflix”. A corredo del post ha pubblicato una serie di fotografie relative al suo viaggio a Budapest.

Alessandro Cattelan: data di inizio di Una semplice domanda e rumors su malcontenti di Netflix

Dal 18 marzo Cattelan sarà protagonista su Netflix con Una Semplice Domanda. Di recente, DavideMaggio.it ha raccontato che con il colosso americano non tutto sarebbe filato liscio in fase di post-produzione dello show. In particolare, si è mormorato di un certo malcontento da parte di Netflix che, dopo aver visionato il progetto del conduttore ed il girato, non sarebbe rimasto entusiasta e avrebbe deciso di tagliare alcune puntate: si sarebbe passati così dal produrre 8 episodi al produrne 6.

Cattelan, inoltre, dopo il flop su Rai Uno di “Da grande”, tornerà protagonista sulla tv di stato a maggio, quando sarà al timone, assieme a Mika e Laura Pausini, dell’Eurovision Song Contest 2022. In gara, per l’Italia ci saranno Mahmood e Blanco, oltre ad Achille Lauro che parteciperà alla kermesse come rappresentate di San Marino.