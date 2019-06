Alessandro Casillo dopo Amici, il ricordo che commuove Miguel: “Ti voglio bene”

Amici, Alessandro Casillo e Miguel Chavez ancora “Amici”

L’uscita di Alessandro Casillo da Amici di Maria De Filippi è ancora avvolta dal mistero, e non sappiamo se il cantante vincitore di una delle edizioni di Sanremo Giovani avrà la stessa possibilità di ripresentarsi ai casting che è stata data a Federico, Federica e Miguel poco prima dell’inizio del Serale di Amici 2019. Non sapevamo finora in che rapporto stesse con i concorrenti della sua annata e oggi grazie a un messaggio pubblicato proprio da Miguel Chavez abbiamo scoperto che Casillo non ha rotto con i ragazzi; non con tutti almeno. A cosa facciamo riferimento? Ve lo diciamo subito.

Alessandro Casillo dopo Amici, il messaggio di Miguel dopo i ricordi

Miguel ha pubblicato una Instagram stories ripostando uno screenshot fatto da una sua pagina in cui lo si vede abbracciare Alessandro ai tempi della loro edizione. Già il fatto che l’abbia ripostata vuol dire che è un ricordo a cui tiene, ma è soprattutto il commento a farci capire che i due soni ancora in ottimi rapporti e che Miguel tiene molto a quest’amicizia: “Che ricordi – ha scritto Miguel dopo aver taggato Alessandro –… Ti voglio bene”. Un rapporto che insomma dura nonostante tutto e che potrebbe arricchirsi chissà di qualche collaborazione in futuro.

Alessandro e Miguel, le carriere dopo Amici di Maria De Filippi

Ricordiamo infatti che Miguel non è solo un bravo ballerino ma che se la cava anche a cantare, come ha dimostrato col suo singolo Il resto non esiste più pubblicato poco tempo fa; ci sono tutti i presupposti insomma affinché possa nascere qualcosa che vada oltre l’amicizia. Sempre che Miguel non entri ad Amici, visto che è probabile che i professori lo rivogliano dopo i tanti miglioramenti che ha fatto la scorsa edizione. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.