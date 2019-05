Alessandro Calabrese non dimentica Lidia Vella: la dichiarazione d’amore

Alessandro Calabrese a cuore aperto: l’ultima dichiarazione d’amore a Lidia Vella

Lidia Vella ha ancora un posto speciale nel cuore di Alessandro Calabrese. La loro storia, dopo continui tira e è finita da un pezzo ma, nonostante tutto, l’ex gieffino, in più occasioni e a più riprese ha sempre dichiarato di essere ancora molto innamorato della siciliana. Calabrese il suo amore per Lidia lo ha voluto ribadire anche poche ore fa sui social, parlando dei suoi sentimenti e tirando in ballo di nuovo la sua ex. Quest’ultima, anche se recentemente è ritornata single, non ha più dato modo di pensare ad un possibile ritorno di fiamma. Se per lei è finita definitivamente, però, lo stesso non si può dire per Alessandro che, ancora oggi, di Lidia parla come unico amore della sua vita.

Alessandro Calabrese torna a parlare della sua ex: “Lidia la amo e la amerò per sempre”

Alessandro Calabrase, rispondendo alle domande che alcuni dei suoi follower gli hanno fatto su Instagram, non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di parlare di Lidia Vella. Cosa prova per lei oggi? Ebbene, nel cercare di spiegarsi a tal proposito, queste sono state le sue parole: “L’unico amore della mia vita. Io a Lidia l’ho amata, la amo e la amerò per sempre”. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Alessandro che, quasi sicuramente, arriverà agli occhi e alle orecchie di Lidia Vella. Se la cosa le farà piacere, ovviamente, noi però non possiamo saperlo (a meno che non sia direttamente lei a parlarne).

Lidia Vella contro Alessandro Calabrese: lo scontro sui social

Quando Lidia Vella aveva ufficializzato sui social di non essere più single Alessandro Calabrese non l’aveva presa molto bene. L’ex concorrente del Grande Fratello non aveva risparmiato critiche al nuovo fidanzato della Vella e, per questo motivo, aveva pesantemente litigato con la siciliana.