Alessandro Calabrese, grave perdita: “Sto male, non riesco a parlare”

Alessandro Calabrese, spezzato dal dolore, rinuncia ai social: “Sto male, non riesco a parlare”. La dolorosa perdita

Giornata no per Alessandro Calabrese. L’ex concorrente del Grande Fratello 14, in queste ore, sta provando un forte dolore per la scomparsa del suo cane Arno. Secondo quanto raccontato da lui stesso su Instagram (salvo poi rinunciare temporaneamente al social per la troppa sofferenza provata), la perdita dell’amico a quattro zampe è stata improvvisa e, dunque, ancor più tremenda. Chi segue l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui suoi profili social, sa bene quanto bene e affetto nei confronti degli animali egli provi e può comprendere ancor più il suo mesto stato d’animo odierno.

Calabrese addolorato: l’ex concorrente del Grande Fratello piange la scomparsa del cane Arno

“Scusate se oggi non faccio storie“, ha scritto Alessandro in un’Instagram Stories. “Ho trovato il mio cane Arno (quello nero) morto, stamattina Sto talmente male che non riesco a parlare“, ha concluso Calabrese, sparendo poi dal social dove solitamente è molto attivo quotidianamente, pubblicando Stories e post. Ricordiamo che Alessandro è diventato noto al pubblico partecipando sul piccolo schermo al Grande Fratello 14 nel 2015. Inoltre in tv ha ricoperto anche il ruolo di corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

“Io non l’ho lasciato per mancanza di sentimento. Io l’ho lasciato perché era giusto così”. Le parole di Lidia Vella sulla fine della love story con Alessandro

Recentemente Alessandro Calabrese è tornato a essere chiacchierato nel gossip del Bel Paese per un paio di scontri al pepe con la sua ex fidanzata, Lidia Vella. La relazione tra i due si è conclusa nel 2017, dopo anni d’amore. A proposito Lidia ha recentemente dichiarato: “Ci tengo a precisare che io non l’ho lasciato per mancanza di sentimento. Io l’ho lasciato perché era giusto così, ho fatto un enorme lavoro su me stessa, e lui questa cosa non l’ha accettata molto”. Infine ha precisato che non sente Calabrese da diversi mesi.