Alessandro Calabrese pubblica foto con Lidia e parte il caos: la Vella chiarisce

Alessandro Calabrese e Lidia Vella di nuovo insieme? La foto condivisa da lui manda in panico i fan

È scoppiato un caos per Lidia Vella, la quale ha voluto chiarire ai fan la sua attuale situazione sentimentale con Alessandro Calabrese. In realtà, l’ex concorrente del Grande Fratello, non ha proprio spiegato in che rapporti è con il romano, ma ha semplicemente chiarito quanto pubblicato in queste ore da Alessandro. Quest’ultimo ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia di Lidia e del noto chef Antonito Canavacciuolo. Ed ecco che i fan della Vella hanno subito iniziato a bombardarla di messaggi, attraverso i quali le chiedono come stanno le cose. Il pubblico è convinto del fatto che Alessandro e Lidia siano tornati insieme. E, invece, non è così. Infatti, l’ex gieffina ha immediatamente condiviso dei video su Instagram, dove chiarisce la situazione. In particolare, Lidia ha confermato di non essere tornata insieme ad Alessandro e che la foto da lui pubblicata è stata scattata lo scorso inverno. Dunque, nessun ritorno di coppia tra i due.

Lidia Vella chiarisce la situazione, rivelando di non essere tornata con Alessandro Calabrese

C’è chi ancora spera in un ritorno di coppia per Alessandro e Lidia. I due si sono fatti conoscere al grande pubblico di Canale 5 entrando nella Casa più spiata d’Italia. Qui la Vella non ha pienamente convinto i telespettatori, soprattutto a causa dei suoi animati litigi con Federica Lepanto, divenuta poi vincitrice. In particolare, Lidia si era mostrata gelosa del rapporto nato tra l’altra concorrente e il suo ex Alessandro. Dopo il programma, la Vella era tornata tra le braccia del suo grande amore. A distanza di tempo, Lidia e Alessandro hanno preso strade diverse. Lui ha anche partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore e anche qui ha ricevuto non poche critiche da parte del pubblico. Ora entrambi hanno i loro fan che li seguono appassionatamente sui social e il loro attuale rapporto sembra sereno.

Alessandro Calabrese e Lidia Vella: i rapporti tra i due sono sereni

Tra Lidia e Alessandro sembra esserci il sereno. Infatti, circa un mese fa hanno preso parte a una serata insieme. Proprio in questa circostanza i fan avevano sperato in un loro ritorno di coppia. Ed ecco che con quest’ultima foto condivisa dal Calabrese sono nati nuovi dubbi, ma la Vella ha voluto subito chiarire il tutto.