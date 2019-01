Alessandro Borghi è Remo grazie alla fidanzata: “Roberta è intelligentissima”

Alessandro Borghi e la fidanzata Roberta Pitrone: il gesto che l’attore non dimenticherà mai

Nonostante il grande successo ottenuto negli ultimi anni, la vita privata di Alessandro Borghi non è cambiata di una virgola. Da tempo l’attore romano è felice accanto a Roberta Pitrone, ex ballerina oggi affermata art director. I due sono andati a convivere di recente e Roberta ha subito capito le nuove esigenze lavorative del fidanzato. Che, dopo i ruoli di Aureliano in Suburra e Stefano Cucchi in Sulla mia pelle, è uno dei giovani interpreti più richiesti. Girare l’ultimo film, Il primo re, non è stato facile per Borghi, come raccontato in un’intervista concessa a Grazia. “Prima di girarlo ci siamo preparati per un mese intero svegliandoci alle sette e mezza e andando in un capannone a imparare il pugilato, la spada e il latino. Dopo la preparazione atletica abbiamo girato per dieci settimane, buttati nel fango, senza vestiti, senza scarpe. Andavamo a letto senza lavarci. Una volta mi hanno seppellito in una buca e ho passato giorni a levarmi il fango di dosso”, ha ricordato il 32enne.

Nuove esigenze di Alessandro Borghi: la risposta di Roberta

“Roberta è intelligentissima. Quando ha capito la situazione mi ha detto: “Va bene amore, io me ne vado dai miei in Sicilia, ok?”. Così ho vissuto in simbiosi con altri 12 ragazzi e soprattutto con Alessio Lapice, che interpreta Romolo nel film, mentre io sono Remo”, ha spiegato Alessandro Borghi. Dunque la buona riuscita dell’ultima interpretazione di Borghi è frutto non solo del talento e della determinazione ma pure dell’amore della sua fidanzata, alla quale è legato da tempo. I due sono molto complici, come si evince dalle numerose uscite pubbliche e dai numerosi scatti sui social network. Da mesi si rincorrono le voci di matrimonio tra Alessandro e Roberta ma per il momento entrambi sono concentrati sulle rispettive carriere.

Roberta Pitrone: le parole sul fidanzato Alessandro Borghi

Roberta Pitrone ha parlato del suo fidanzato Alessandro Borghi a Rolling Stones: “È la persona più riservata del mondo, soprattutto sulla vita privata, spesso ci scontriamo su questo. Quando gli faccio le stories a volte si arrabbia, altre si ride. Alcune cose poi mi vieta proprio di pubblicarle, e io sono brava, non lo faccio. Mi conosce e sa che sono sempre stata così, ma l’importante è mantenere una soglia di rispetto, se non invado troppo il suo spazio, non si lamenta”.

Il primo re: trama ultimo film di Alessandro Borghi

Il primo re, scritto e diretto da Matteo Rovere, racconta la storia di Romolo e Remo, i fondatori di Roma. Accanto ad Alessandro Borghi c’è Alessio Lapice, già visto in Gomorra.