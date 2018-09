Alessandro Borghi pronto per convolare a nozze con Roberta? I progetti della coppia

Alessandro Borghi e la fidanzata Roberta presto sposti? I progetti della coppia

Alessandro Borghi è sicuramente uno degli attori più discussi del momento. La sua interpretazione del film “Sulla mia pelle” è stata infatti osannata dalla critica e molto apprezzata al Festival del Cinema di Venezia. Calarsi nel ruolo del protagonista, infatti, è stato molto intenso per l’attore e a raccontarlo, al settimanale Oggi, è stata proprio la fidanzata Roberta. La ragazza, inoltre, dopo aver parlato del lavoro fatto dal suo compagno in questi mesi, ha parlato anche di quelli che sono i progetti futuri della coppia. Hanno intenzioni di sposarsi o le nozze per lei e Alessandro devono ancora aspettare?

Alessandro Borghi e il gossip sul matrimonio imminente: la fidanzata Roberta fa chiarezza

In merito al gossip sulle nozze con Alessandro Borghi Roberta, la fidanzata di lui, interpellata da Oggi ha subito chiarito: “Il matrimonio è nei nostri progetti ma non ci sono date, aspetto che sia lui a chiedermelo. La sola cosa che so è che voglio mia nonna al mio fianco”. La versione della ragazza, inoltre, è stata confermata da Alessandro Borghi in persona sul settimanale Grazia. L’attore, infatti, ha rivelato di aver già parlato di matrimonio con la sua attuale compagna. Stando insieme da cinque anni, ha spiegato lui, l’argomento è saltato fuori ma, al momento, non è comunque tra i loro progetti.

Alessandro Borghi: il successo dopo Suburra e le grandi interpretazioni dell’attore

Alessandro Borghi, anche quando in passato ha interpretato ruoli minori, si è sempre distinto per il suo talento e per la sua bravura nella recitazione. È con Suburra, la Serie TV targata Netflix, che Borghi però l’anno scorso raggiunge il grande successo. Il pubblico infatti, che nell’attesa ha potuto vederlo impegnato in altre straordinarie performance, di vederlo ritornare a vestire i panni di Aureliano nella seconda stagione di Suburra non vede l’ora.