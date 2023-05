Alessandro Borghi è diventato papà per la prima volta! Ad annunciarlo è stato l’attore nel corso di un’intervista rilasciata a “The Hollywood Reporter Italia”. La compagna del protagonista di “Sulla mia pelle”, Irene Forti, ha dato alla luce un maschietto circa un mese fa. Tuttavia, data la sua notoria riservatezza, il romano ha preferito non fare nessun annuncio ufficiale sui social e ha deciso di rivelare solamente adesso la lieta notizia.

“Come stai?”, gli ha domandato la giornalista Concita De Gregorio. Al che, il candidato al David di Donatello per “Le otto montagne”, ha risposto, parlando di come la sua vita ultimamente sia cambiata dopo essere diventato padre e di come è stato vedere suo figlio per la prima volta:

Sto molto bene, perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco, però ci costringe a farci un sacco di domande a me e Irene, ed è stato molto bello anche vedere come.. sai quando aspetti un bambino tutte le persone che conosci e che hanno già avuto un bambino vogliono darti dei consigli, farti vedere il loro punto di vista, quindi iniziano a dire, no sai è l’amore più grande della tua vita, tutte cose che si potevano immaginare a prescindere. Però sai, è successa una cosa, quando ho visto mio figlio per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti, e come se mi avesse guardato e mi avesse detto “ah allora sei tu mio padre eh”.

Il nome del piccolo è alquanto particolare: il bambino, infatti, si chiama Heima. Tale scelta è molto significativa, dato che è nata dopo un indimenticabile viaggio fatto dai due neo genitori in Islanda. Ecco l’inedito racconto di Alessandro Borghi;

Si chiama Heima, perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo, queste camminate lunghe. E tra questi c’è stato un viaggio in Islanda, la nostra guida era un uomo molto dolce e molto gentile che un giorno ci ha raccontato questa cosa, noi eravamo su una strada dove a sinistra c’era il temporale e a destra il sole, e lui si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo, si dice heima. E io ci ho pensato e la sera tornando a casa ho detto a Irene ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?

Irene Forti, ecco chi è la compagna di Alessandro Borghi

Irene Forti e Alessandro Borghi sono diventati genitori di un maschietto di nome Heina circa un mese fa. Non si sa bene quando sia iniziata la storia tra i due, ma l’attore ha deciso di presentare ufficialmente la sua fidanzata nel 2021, in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Lo scorso dicembre, poi, la coppia aveva annunciato la gravidanza di Irene durante la premiere del film di Alessandro, “Le otto montagne”, in cui la donna si è presentata con il pancione.

Ma, chi è Irene Forti? Della donna si sa molto poco. Le informazioni note sono che è laureata in Economia aziendale alla Luiss di Roma, specializzandosi poi in Gestione delle risorse Umane e Amministrazione di personale. Attualmente, Irene lavora come manager e vive tra Roma e Londra. Inoltre, è la fondatrice di “HomeMeansCasa”, una società di coaching psicologico che si occupa dello sviluppo di idee, contenuti e progetti artistici o di intrattenimento per film, serie tv e produzioni teatrali. Dopodiché, una delle sue passioni più grandi è la lettura. Alessandro, infatti, rivelò che la compagna è capace di leggere anche quattro libri al mese.