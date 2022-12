Alessandro Borghi: Irene Forti è incinta (video) ma zero annunci

Alessandro Borghi e la compagna Irene Forti saranno presto genitori. La coppia ha deciso di annunciarlo al pubblico in maniera insolita. Non hanno fatto video o post sui loro canali social, non hanno fatto dichiarazioni, ma si sono semplicemente presentati ad un evento mostrando il pancione della Forti per la prima volta.

L’ultimo film che vede protagonista Borghi è “Le otto montagne” che farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 22 dicembre. Per l’occasione si è svolta a Roma la presentazione della pellicola. Presenti all’evento anche l’attore con la compagna. Come riporta il portale Whoopsee in questa occasione la coppia ha voluto svelare il suo piccolo segreto. La Forti infatti ha mostrato il pancione per la prima volta, rivelando così di essere incinta:

“Accanto ad Alessandro Borghi non è mancata la fidanzata Irene Forti ma, questa volta, i due non erano soli. Per questa speciale occasione, infatti, la coppia ha deciso di calcare il tappeto rosso svelando per la prima volta una dolcissima sorpresa. Irene, compagna di Borghi da oltre due anni, ha dunque posato per alcuni scatti mostrando il pancione a rivelare come i due siano in dolce attesa del loro primo figlio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Borghi e la Forti stanno insieme da circa due anni e hanno deciso di mostrarsi insieme per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia 2021. Della donna non si sa quasi nulla circa il suo privato, perché molto riservata, al pari di Borghi. Irene è una modella e una manager laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale e vive tra la capitale e Londra. È una consulente di HomeMeansCasa, una società di coaching psicologico, che si occupa dello sviluppo di contenuti, idee e progetti artistici e di intrattenimento per film, serie tv e produzioni teatrali.

Tra le pochissime dichiarazioni rilasciate sulla loro relazione ne troviamo una dell’attore per Io Donna. In quell’occasione spese delle belle parole per la compagna. Disse di esserne profondamente innamorato e che era la persona più acculturata che avesse mai conosciuto. Grazie a lei affermò di aver anche ricominciato a leggere molti libri:

“Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho. Ne sono profondamente innamorato. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata un’ispirazione. Ogni giorno mi chiedo: io cosa voglio fare per me, per gli altri, per questo mondo? La risposta non c’è, ma la domanda in sé attiva un processo che mi costringe ad avere a che fare con me in modo diverso. La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari”.

Alessandro Borghi, dopo il liceo, ha iniziato a frequentare i set cinematografici e prima di essere un attore ha fatto lo stuntman e il fotomodello. Nel 2006, ha recitato nel suo primo film da protagonista, l’action movie ‘Cinque’ di Francesco Dominedò. Il grande pubblico però lo conosce soprattutto grazie alla serie tv ‘Suburra‘, uscita nel 2017. Prima di Irene Forti è stato legato a Roberta Pitrone, ballerina e creative director siciliana.

L’attore in un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin del 2021 aveva rivelato di avere la Sindrome di Tourette. In quell’occasione aveva parlato anche della fidanzata dicendo di avere un forte desiderio di allargare con lei la famiglia.