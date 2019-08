Alessandro Borghi, nuovo amore? L’attore beccato con una modella

Alessandro Borghi di nuovo fidanzato? L’attore beccato insieme a una modella

Nuovo amore per Alessandro Borghi? L’interprete di Aureliano in Suburra sta accendendo il gossip. Scendendo nel dettaglio, l’attore è stato beccato e fotografato, in questi giorni, in tenera compagnia. A lanciare la notizia e a pubblicare le immagini ci ha pensato il settimanale Chi. Dopo la fine della sua storia d’amore con Roberta Pitrone, Alessandro è ormai al centro del gossip e, questa volta, sembra proprio che sia arrivata la conferma di una sua nuova love story. A tenere compagnia al giovane attore ci avrebbe pensato Irene, una modella di cui si sa poco o nulla. Secondo quanto rivela il settimanale, i due sarebbero usciti insieme, qualche sera fa, proprio dall’abitazione di Borghi. Dopo di che, si sarebbero diretti da alcuni amici, per cenare in un ristorante in zona Nomentana. La rivista definisce la serata abbastanza rilassante e giocosa, che ha visto Alessandro e Irene scambiarsi delle effusioni abbastanza appassionate. Stiamo parlando, stando a quanto dichiara il settimanale, di baci sula bocca e morsi sulle braccia.

Alessandro Borghi innamorato? Il settimanale Chi lo becca con una modella, con cui si lascia andare a effusioni appassionate

Sembra proprio che, dopo qualche tempo da single, Alessandro sia riuscito a ritrovare l’amore. Dopo la fine della sua relazione con Roberta, erano state affibbiate all’attore anche frequentazioni di tipo maschile. Ora, però, Borghi si fa vedere in giro con una bellissima modella. I due non sono stati solo beccati mentre trascorrevano questa piacevole serata tra amici, ma anche il giorno successivo. In tarda mattinata, Alessandro e Irene sarebbero riapparsi mano nella mano proprio sotto l’abitazione di lui. I due avrebbero fatto solo una brevissima passeggiata insieme. Infatti, sembra che poi ci abbiano ripensato e siano tornati indietro.

Alessandro Borghi e Irene: nessuna conferma o smentita

Dopo questi avvistamenti, Alessandro non sarebbe più stato beccato insieme a Irene. Di questa ragazza, come riferisce anche la rivista, non si sa molto. “La ragazza è di nuovo sparita nel nulla, esattamente come è apparsa”, si legge sulla nota rivista. Non ci resta ora che attendere per scoprire se per Borghi sia nato un nuovo amore oppure no.