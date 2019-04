Alessandro Borghi fidanzato? Gli ultimi gossip sull’attore dopo Roberta

Alessandro Borghi e Roberta Pitrone si sono lasciati, gli indizi social confermano tutto?

Alessandro Borghi è di nuovo fidanzato? L’attore del momento è al centro del gossip in questi giorni per la fine della sua storia con Roberta Pitrone, ma oggi è spuntata una news decisamente inaspettata! Forse fino a poco tempo fa si parlava poco della vita sentimentale di Alessandro Borghi, ma il fatto che sia esploso nell’ultimo periodo ha acceso i riflettori su di lui, anche quelli della cronaca rosa. Lo vediamo praticamente ovunque, al cinema e in televisione. I suoi grandi successi lo hanno portato a vincere anche il David di Donatello come Migliore attore protagonista per il film Sulla mia pelle. Ma lo abbiamo visto anche ospite al Serale di Amici di Maria De Filippi e l’esplosione del pubblico al suo ingresso in studio la dice lunga sulla popolarità dell’attore.

Alessandro Borghi fidanzato di nuovo? Gli ultimi gossip

Tutto questa attenzione, ovviamente, si riflette anche sulla vita sentimentale, oltre che sulla carriera. Proprio per questo, sulle riviste di cronaca rosa si comincia a parlare di Alessandro Borghi fidanzato. Il settimanale Spy, in particolare, ha dedicato un piccolo spazio all’attore del momento, mettendo la pulce nell’orecchio delle sue fan. Pare infatti che ci sia una nuova fiamma: “Alessandro Borghi, l’attore del momento tanto acclamato dai registi, dopo aver chiuso la storia con la ballerina Roberta Pitrone, pare abbia trovato la serenità e un nuovo amore con la misteriosa Ilenia…”. Questo si legge sull’ultimo numero in edicola della rivista, che non aggiunge altro sulla misteriosa Ilenia di cui ha parlato.

Alessandro Borghi gossip, è finita davvero con Roberta? Spunta Ilenia

Non sappiamo chi sia Ilenia, la presunta nuova fidanzata di Alessandro Borghi, ma questo gossip sembra essere l’ennesima conferma della fine della storia con Roberta Pitrone. Su loro due si sta scrivendo molto nelle ultime settimane ed effettivamente il fatto che non si facciano vedere insieme dallo scorso gennaio è un indizio fondamentale. Prima di tutto ciò, infatti, Alessandro Borghi e Roberta non avevano problemi a pubblicare foto e video insieme.