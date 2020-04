Alessandro Borghi in Diavoli: “Ero terrorizzato”, il gesto di Patrick Dempsey

Diavoli, serie tv Sky: il rapporto tra gli attori Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Nuova serie tv per Alessandro Borghi. L’attore lanciato da Suburra è protagonista di Diavoli, la fiction Sky tratta dal romanzo di Guido Maria Brera (esperto di finanza, scrittore, nonché marito di Caterina Balivo). Per la prima volta il romano ha recitato in lingua inglese e accanto a un collega molto stimato e amato dal pubblico come Patrick Dempsey (noto ai più per la parte di Derek in Grey’s Anatomy). Per Alessandro non è stato facile calarsi nel ruolo di Massimo e in un’intervista rilasciata a 7, inserto del Corriere della Sera, ha ammesso di aver vissuto i primi giorni sul set con un certo terrore. Per fortuna, però, è arrivato Patrick…

Le parole di Alessandro Borghi su Patrick Dempsey, collega in Diavoli

“All’inizio, lo confesso, ero terrorizzato. Ma mi ha spinto a decidere il gusto di affrontare una nuova sfida, la scrittura fortissima di un ottimo libro, il sostegno della produzione di Sky Italia e di Lux Vide, l’aiuto personale di Patrick Dempsey, che con generosità mi ha subito messo a mio agio“, ha dichiarato Alessandro Borghi. “Mi sono sentito quasi ‘coccolato’ e ho affrontato 132 pose in inglese riuscendo a usare anche termini molto tecnici. Un’esperienza magnifica e indimenticabile”, ha aggiunto. Dunque da parte di Dempsey nessuna aria da divo: il 54enne si è messo subito a disposizione del collega più giovane. E ha instaurato un buon legame anche con la terza protagonista di Diavoli: Kasia Smutniak.

Alessandro Borghi presenta Massimo, il suo personaggio in Diavoli

“I Diavoli sembrano d’acciaio: ma anche loro sono persone come noi, questo è il messaggio che abbiamo voluto dare: hanno i loro punti deboli come tutti. Uno dei migliori aspetti narrativi di Diavoli è la loro umanizzazione”, ha sottolineato Alessandro Borghi. Il suo personaggio, Massimo, è il responsabile delle attività di trading di un colosso bancario che ha fatto fortuna sulla crisi finanziaria della Grecia. Il rapporto con Dominic – CEO della banca – si sgretola quando Massimo viene coinvolto in un complotto. Di mezzo ci sono l’ex moglie di Massimo, una spia e un caso di omicidio.

Dove vedere Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Diavoli è in onda ogni venerdì alle 21.00 su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno. La serie è poi disponibile in streaming su Now Tv.