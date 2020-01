Alessandro Borghi fa sul serio: convivenza in arrivo con Irene

By

Alessandro Borghi e la fidanzata Irene vanno a convivere a Roma

Procede a gonfie vele la relazione tra Alessandro Borghi e la modella Irene. I due sono usciti allo scoperto solo qualche mese fa, in occasione di alcuni eventi mondani. E ora per la coppia è arrivato un altro passo importante: la convivenza. Nonostante sui social network siano entrambi molto riservati e discreti, pare che l’attore di Suburra e la nuova fidanzata Irene abbiano deciso di andare a convivere. Ovviamente a Roma, nel quartiere popolare della Garbatella, al quale Borghi è molto affezionato. Per il 33enne si tratta della seconda convivenza importante dopo quella con l’ex fidanzata, la ballerina Roberta Pitrone mollata lo scorso anno.

Ultimi gossip sulla vita privata di Alessandro Borghi

“Dopo aver aperto un secondo locale a Roma e dopo aver girato ben due film, Alessandro Borghi è prossimo ad un altro grande passo: la convivenza. La storia con Irene va a gonfie vele e, per i due, è arrivato il momento di costruire qualcosa di più nel cuore della Garbatella”, si legge sull’ultimo numero del settimanale Spy.

Alessandro Borghi non ama parlare della sua vita privata

Tra gli attori più amati degli ultimi anni – grazie al successo ottenuto su Netflix prima con Suburra e poi con Sulla mia pelle – Alessandro Borghi non ama molto parlare della sua vita privata.