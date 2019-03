Alessandro Borghi trionfa ai David: le parole su Cucchi

Alessandro Borgi ha vinto il David come attore protagonista per Sulla mia pelle: la parole su Stefano Cucchi

Era attesa la vittoria di Alessandro Borghi alla 64 esima edizione dei David di Donatello. L’attore ha magistralmente interpretato Stefano Cucchi nel film diretto da Alessio Cremonini, Sulla mia pelle. Il discorso di ringraziamento di Borghi ha conquistato tutti, sia in sala sia sui social. Le sue parole sono state davvero forti, ha ringraziato la famiglia Cucchi e in particolar modo Stefano. “Vorrei ringraziare la famiglia Cucchi per essesi fidata di me e le persone che mi sono state vicine durante la lavorazione di questo film che non è stato facile affrontare, ne hanno pagato le conseguenze loro“, ha esordito Borghi, iniziando con un romanesco “Ao“. Quindi ha chiuso il discorso: “Questo premio è di Stefano Cucchi e voglio dedicarlo a tutti gli esseri umani che devono essere considerati tali a prescindere da tutto“.

Alessandro Borghi: il web lo apprezza e ricorda Stefano Cucchi

Il popolo del web e dei social in particolare ha apprezzato sia la vittoria sia il discorso di ringraziamento di Alessandro Borghi. L’attore, che ha vestito i panni di Stefano Cucchi, ha incantato pubblico e non solo. Una preparazione dura la sua per entrare nel personaggio. Aiutato dalla sorella di Stefano, da foto e video amatoriali di famiglia, Alessandro è riuscito ad emozionare e trasmettere il dramma di Cucchi, che però potrebbe essere quello di tutti noi. “Un essere umano“, così lo ha ricordato emozionato e incredulo, Alessandro Borghi durante le cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2019.

David di Donatello 2019: Alessandro Borghi, una vittoria meritata

Il ruolo che ha interpretato ha sicuramente dato ancor più successo ad Alessandro Borghi. L’attore, conosciuto anche nel personaggio di Aureliano Adami nella serie tv di Netflix, Suburra, ha conquistato il pubblico con Sulla mia pelle. Borghi porta a casa il Premio più importante per lui e per uno dei film più significativi. È lui il miglior attore protagonista della stagione cinematografica 2018.