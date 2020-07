Alessandro Basciano a Temptation Island: l’ex corteggiatore fa subito colpo

Alessandro Basciano a Temptation Island 2020 si è già fatto notare. L’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, nelle vesti di tentatore, si è avvicinato subito a Valeria Liberati, che ha preso parte al reality delle tentazioni con il fidanzato Ciavy/Andrea Maliokapis. Attraverso il falò, quest’ultimo ha potuto comprendere quanto sta accadendo tra Valeria e Alessandro nel villaggio delle fidanzate. La 27enne appare davvero attratta dall’ex corteggiatore, il quale cerca sempre un contatto fisico. Questo dettaglio non è passato inosservato agli occhi di Ciavy, che non ha preso bene tutta questa situazione. Eppure la maggior parte del pubblico sembra approvare quanto sta accadendo tra Valeria e Alessandro. Il motivo? Andrea non ha conquistato i telespettatori, anzi. Sui social, la maggior parte pare voler invogliare la Liberati a voltare pagina e a dimenticare Ciavy. Quest’ultimo ha subito dato modo a Valeria di infastidirsi. La ragazza si è mostrata in lacrime, dopo un filmato nel pinnettu, attraverso cui ha potuto vedere il fidanzato divertirsi con le tentatrici.

Alessandro Basciano a Temptation Island 2020: l’ex corteggiatore ha già fatto colpo con Valeria Liberati

La maggior parte del pubblico pare inizi ad apprezzare Valeria a Temptation Island. Nel frattempo, i telespettatori sui social ammettono di essere felici di rivedere sul piccolo schermo Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore ha lasciato al pubblico di Canale 5 un bellissimo ricordo, durante il suo percorso a Uomini e Donne con Giulia Quattrociocche, la quale ha poi scelto Daniele Schiavon. Ed ecco che ora lo ritroviamo nel ruolo di tentatore in questa nuova edizione nel reality, dove sembra aver già fatto colpo. Basciano si sta lasciando andare con Valeria, che ha confessato a Manila di essere fortemente attratta da lui. Non solo, la Liberati ha ammesso di provare delle emozioni particolari nei confronti del tentatore.

Temptation Island 2020, Alessandro Basciano e Valeria Liberati molto vicini

Alessandro Basciano a Temptation Island 2020 ha già fatto colpo! Sembra ci sia già una certa alchimia tra il tentatore e Valeria. I due non hanno evitato il contatto fisico, anzi. Più volte l’ex corteggiatore si è avvicinato alla Liberati, che non ha cercato di allontanarsi. Di fronte a queste scene, ovviamente, Ciavy non ha reagito benissimo. Nonostante tutto, il 35enne ha deciso di continuare questo percorso per capire come procederà la fidanzata.