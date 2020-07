Alessandra Tripoli, in gravidanza, si mostra in intimo: “Che miracolo la vita”

View this post on Instagram

Che miracolo è la vita… È vero la gravidanza non è una passeggiata: nausea, vomito, pelle a buccia d’arancia o cellulite, bruciore di stomaco, insonnia, mal di schiena e probabilmente più avanti anche smagliature????, ma tutto questo è niente paragonato alla consapevolezza di portare in grembo tuo figlio ????! Devo ammetterlo ancora adesso quando dico mio figlio non realizzo ???? … … … … The miracle of life… Pregnancy is not an easy task: nausea, vomit, cellulite, heartburn, insomnia, backache, and later probably stretch marks???? but all of this is worth it cause you know that your son is living and crowing inside you????! I have to admit that till now feels weird to say my son! #amareilpropriocorpo #pragnancy #momtobe #waitingforyou