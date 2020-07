Alessandra Tripoli svela sesso figlio: l’emozionante reazione di Luca, video

Alessandra Tripoli ha svelato di essere incinta di un maschietto! E lo ha fatto in modo molto particolare. La maestra di Ballando con le stelle non ha optato per una festa in grande stile come va di moda ultimamente, quelle in cui si scopre se si è in attesa di un maschietto o una femminuccia. Per intenderci, le feste in cui poi si scoppiano palloni e ne fuoriescono altri più piccoli azzurri o rosa. Oppure si scopre attraverso il taglio della torta o in altri modi originali. Alessandra ha optato per una sorpresa al marito Luca in casa, con dei palloncini sì ma in modo molto intimo. Senza amici e parenti, senza una torta oppure palloncini sia rosa sia azzurri. Anche perché pare che i piani della coppia fossero diversi, come lei stessa ha ammesso su Instagram.

Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli svela al marito Luca di essere in attesa di un maschietto

La ballerina ha condiviso con i fan l’emozionante momento in cui ha rivelato a Luca che presto diventeranno genitori di un maschietto. Lei era probabilmente seduta sul divano oppure sul letto, Luca invece ha aperto la porta e si è ritrovato davanti dei palloncini azzurri. “It’s a boy”, ha esclamato la Tripoli. Ovvero “è un maschio”. E il futuro papà non è riuscito a trattenere l’emozione, ha portato le mani al viso e non riusciva a credere a ciò che aveva appena visto. Di sicuro l’emozione e la reazione sarebbero state uguali se fosse stata una femminuccia, sono emozioni diverse ma belle e forti allo stesso modo. Alla fine ciò che scatena la gioia di un futuro genitore è la scoperta in sé per sé. Anche se una preferenza può sempre esserci, ovvio.

Alessandra Tripoli incinta di un maschietto: il video in cui lo scopre Luca

Nel video in questione, Alessandra Tripoli ha anche aggiunto il momento dell’ecografia in cui si sente il battito del cuoricino del figlio in arrivo. Nonostante avesse promesso al marito che avrebbero letto insieme i risultati del test, e quindi scoperto se fosse maschio o femmina, non è riuscita a mantenere la promessa. Il motivo? Ha voluto sfruttare l’occasione per fargli una sorpresa, che è riuscita alla grande vista la bellissima ed emozionante reazione del futuro papà!