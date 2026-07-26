Alessandra Tripoli è incinta, il consiglio perfetto di Federica Pellegrini e la reazione di Barbara D’Urso

Alessandra Tripoli, che il 30 luglio compirà 39 anni, è incinta per la seconda volta del marito Luca Urso. Lo ha annunciato la stessa ballerina professionista di Ballando con le Stelle, pubblicando su Instagram un video in cui si vede il suo primogenito Liam baciarle il ventre. “La nostra felicità ha un battito in più”, ha commentato la danzatrice. Immediatamente il post ha fatto incetta di like e di reazioni di molte persone orbitanti attorno al programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ora bisognerà capire se Tripoli verrà coinvolta in qualche modo nella prossima stagione della trasmissione, che aprirà i battenti il 3 ottobre 2026.

Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli incinta: il commento di Barbara D’Urso

Tra i primi a commentare la notizia c’è stata Barbara D’Urso che era già al corrente del fatto che la danzatrice aspettasse un bebè. “Non ce la facevo più a mantenere il segreto”, ha scritto la conduttrice campana. “Amore”, la risposta affettuosa di Tripoli. D’Urso è stata protagonista nel ruolo di concorrente nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dal firmare il contratto per entrare in giuria, in sostituzione di Selvaggia Lucarelli, che si è accasata a Mediaset.

“Anche quest’anno vinci l’anno prossimo. A Ballando ovviamente. Auguroni”, ha digitato simpaticamente Fabio Fognini. “Esatto”, la replica della ballerina. Veera Kinnunen, Sonia Bruganelli, Carolyn Smith, Luca Favilla, Angelo Madonia, Giada Lini, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Federica Nargi, Giorgia Palmas, Sabrina Salerno, Martina Miliddi, Monica Leofreddi, Lidia Schillaci, Samuel Peron e diversi altri vip si sono congratulati con Alessandra. Non sono nemmeno mancati gli auguri di Filippo Magnini che nella scorsa edizione di Ballando ha fatto coppia proprio con Tripoli. “Auguri ragazzi”, ha scritto l’ex nuotatore.

Il consiglio di Federica Pellegrini

A proposito di ex nuotatori, è stato particolarmente spassoso lo scambio di battute tra Alessandra e Federica Pellegrini. La ‘Divina’ si è complimentata con la 39enne, la quale ha così risposto in riferimento al fatto che l’ex atleta sia già mamma bis: “Servono consigli!”. E Pellegrini gliene ha subito snocciolato uno ‘perfetto’: “Prepararsi al peggio e sperare in meglio

Alcuni fan hanno chiesto alla ballerina se con la gravidanza sarà comunque protagonista della prossima stagione del programma. “Spero di poterci essere in qualche modo”, ha dichiarato Tripoli. A un altro utente ha dato una risposta simile: “Spero mi diano qualcosa da fare”. Da parte della danzatrice, quindi, c’è il desiderio di essere presente in trasmissione. La palla passa ora a Milly Carlucci e al suo staff.