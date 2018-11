Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra incinta? Una foto insospettisce i fan: lei interviene a far chiarezza

Tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga è ormai ritornato il sereno e il loro amore, alla fine, ha avuto la meglio dopo la brusca rottura a Temptation Island Vip. Da lì a pensare che i due siano pronti a mettere adesso su famiglia, tuttavia, a noi pare un tantino azzardato. Dello stesso parere, però, non sembrano essere alcuni follower della ragazza. È bastata una foto postata da Alessandra poche ore fa e subito, sui social, c’è chi ha pensato ad una possibile gravidanza. Nell’immagine condivisa la pancia della fidanzata di Zenga, per via della posizione scelta, appare più sporgente rispetto al resto del corpo ma no, questo non vuol dire che lei sia incinta. E per ribadire meglio la cosa è intervenuta Alessandra Sgolastra in persona su Instagram.

Alessandra Sgolastra, nessun pancino sospetto: tutta una questione di prospettiva

“Ma sei in dolce attesa? Se così fosse auguri e figli maschi” ha scritto sotto l’ultima foto di Alessandra Sgolastra un utente di Istagram. E questo, ad onor del vero, è solo uno di tanti commenti simili indirizzati alla fidanzata di Andrea Zenga. A chi le ha scritto “Appena ho visto la foto sembrava che avessi un pancino sospetto” – allora – Alessandra ha pensato bene di rispondere spiegando: “Calma, calma, è il bacino”. La ragazza, inoltre, ha anche accompagnato le sue parole con tanto di faccina sorridente per smentite, categoricamente, ogni tipo di pettegolezzo al riguardo. (Di seguito la foto che ha scatenato i rumours).

Alessandra Sgolastra torna con Andrea Zenga dopo Temptation Island Vip: la decisione di non corteggiare Cerioli a Uomini e Donne

Quando Andrea Cerioli ha accettato il trono di Uomini e Donne tutti, o quasi, si erano detti pronti a scommettere anche sull’arrivo della Sgolastra in trasmissione. Il loro trascorso a Temptation Island Vip, in fondo, li aveva uniti molto. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, al contrario dell’opinione comune, Alessandra ha invece affermato di non avere nessuna intenzione corteggiare Cerioli. Ed oggi, adesso che il ritorno di fiamma con Zenga è stato ufficializzato, i motivi di questa decisione ci sembrano decisamente molto più chiari.