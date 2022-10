Dopo aver polemizzato per giorni con il programma la soubrette ha deciso di non rinunciare alla sua esibizione

E alla fine Alessandra Mussolini ha interpretato la zia Sophia Loren a Tale e Quale Show. Per tutta la settimana l’ex politica si è lamentata sui social network e in tv per la scelta degli autori capitanati da Carlo Conti. L’attrice e cantante ha addirittura abbandonato le prove della settimana lasciando tutti di sasso. Poi, all’improvviso, ha fatto retromarcia e non ha rinunciato alla performance.

Alessandra Mussolini ha spiegato che interpretare l’adorata zia, sorella della madre, era qualcosa di emotivamente forte per lei che le ha causato un vero e proprio blocco. E quando Carlo Conti le ha fatto notare che aveva già indossato i panni della Loren in uno sketch nel salotto di Barbara d’Urso la Mussolini ha precisato che non era esattamente la stessa cosa e che a Tale e Quale Show c’è maggiore impegno e passione.

Alessandra Mussolini ha poi rivelato di aver cambiato idea grazie a Sophia Loren, che l’ha spinta a non rinunciare a questa occasione. Una telefonata che è stata registrata e trasmessa nello show di Carlo Conti. Dunque Alessandra alla fine ha ceduto e ha cantato ‘Tu vuò fa l’americano’ (tratto dal film La baia di Napoli) riuscendo a strappare applausi e consensi in sala. Diversa la reazione del pubblico a casa che si è sentito preso in giro…

Tale e Quale Show, la rivolta del web

La maggior parte degli spettatori si è lamentata su Twitter per questo siparietto che, a detto di qualcuno, sarebbe stato addirittura creato ad arte per attirare l’attenzione su Alessandra Mussolini. “Tutta la settimana e lei mercoledì sui social diceva che aveva abbandonato e che chiedeva un altro personaggio…ma perché devono prenderci per il c***?”, ha scritto un utente.

“Tanto rumore per nulla”, ha ribadito un altro spettatore. “La Mussolini è riuscita nel suo intento, far parlare di sé durante tutta la settimana”, ha sottolineato qualcun altro. E poi ancora un tweet piuttosto critico: “La Mussolini ha creato tutto questo drama solo per far parlare di sé”.