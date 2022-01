Alessandra Mussolini parla della Lucarelli dalla d’Urso: gelo a Pomeriggio 5

Momento esilarante a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, lunedì 19 gennaio 2022. Tra gli ospiti di Barbara d’Urso c’era infatti Alessandra Mussolini, che si è lasciata scappare un commento che non è passato inosservato. L’argomento di dibattito erano i due fratelli infermieri che di notte si trasformano in drag queen: per la maggior parte degli opinionisti in studio non c’è assolutamente nulla di male. E vorremmo ben vedere. Ma come si è arrivati a Selvaggia Lucarelli? I due fratelli si sono presentati in studio vestiti da drag queen e indossavano delle parrucche vaporose con capelli a frisè.

La Mussolini si è complimentata con loro e con tutte le drag per ciò che fanno, dai vestiti cuciti a mano al trucco e parrucco scenografici, che lei apprezza tanto. In particolare ha detto di adorare la parrucca coi frisè e che la metterebbe anche lei. Poi ha aggiunto: “Ho visto una persona che aveva i capelli come loro, le drag queen, che non posso dire. Molto simili”. In studio hanno cominciato a domandare di chi stesse parlando, ma Alessandra ha cominciato a ridere e non ha fatto il nome neanche per sbaglio. Anche Barbara era curiosa di sapere di chi stesse parlando, giustamente.

Alessandra Mussolini ha affermato di non poter dire il nome e che lo avrebbe detto dopo, in privato. “Aveva i capelli come loro, forse imitandole”, ha aggiunto. Chi ha seguito le vicende nei mesi scorsi, però, ha ben intuito tutto: la Mussolini ha parlato della Lucarelli a Pomeriggio 5. Proprio Selvaggia infatti ha mostrato un look simile in una puntata di Ballando con le Stelle, e se non poteva fare il suo nome è per tutta la bagarre che è accaduta tra loro. Come se non bastasse non scorre buon sangue neanche tra Selvaggia e Barbara d’Urso (e si parla anche di tribunali, tra l’altro).

La d’Urso apparentemente non ha capito di chi si stesse parlando, però: “Ha debuttato da me la Mussolini dicendo cose che non comprendo”. Mentre la Mussolini se la rideva, qualcuno in studio ha fatto notare che era meglio non fare nomi altrimenti sarebbe venuta fuori una polemica “che non hai idea”. Alessandra ha confermato: “Non lo posso dire, sennò mi inguaio”. Quindi Barbara: “Non ho capito, ma preferisco non sapere”. Chi aveva ben intuito il riferimento se ne è stato in silenzio.

La puntata è andata avanti, ma verso la fine della seconda parte di Pomeriggio 5 è saltato di nuovo fuori l’argomento. La Mussolini ha continuato a non fare il nome di Selvaggia Lucarelli, ma era certa che il pubblico avesse capito perché “il pubblico sa fare uno più uno”. Barbara ha chiosato così: “Vi giuro sono così ottusa che non ho capito. A me viene in mente Marcella Bella”. L’altra non ha potuto fare altro che smentire: “Ti dico questo: non è una cantante”.