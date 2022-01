Alessandra Mastronardi rompe il silenzio sull’addio a McCall, e s’infuria

Alessandra Mastronardi ha rotto il silenzio sull’addio a Ross McCall. Lo ha fatto principalmente per smentire alcuni dettagli trapelati sulla fine della loro relazione, perché a quanto pare non c’è molto di vero nel gossip dei giorni scorsi. La notizia è confermata: Alessandra Mastronardi è single. Su questo non ci sono più dubbi, lei stessa lo ha confermato nella storia su Instagram in cui si è letteralmente sfogata.

Qualche giorno fa il settimanale Diva e Donna ha lanciato lo scoop della fine della relazione dell’attrice e sui motivi erano stati però molto vaghi. Nulla di ufficiale sul perché si siano lasciati, fino a oggi, ma a quanto pare quelle ipotesi non erano fondate. Non solo, perché l’attrice ha pure contraddetto il gossip circa la proposta di matrimonio ricevuta. Era stato scritto che McCall le ha chiesto di sposarlo nel giorno del compleanno dell’attrice, ma lei ha smentito. “Ma chi ha messo in giro la voce?”, ha scritto in un post scriptum a tal proposito.

Prima, però, ha parlato del matrimonio annullato e si è scagliata contro il gossip. Condividendo tra le sue stories un pezzo di un articolo sulla fine della sua relazione, Alessandra Mastronardi ha smentito il tradimento. Ha parlato di una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, nessuno dei due porta rancore verso l’altro e non c’è stato alcun “dramma romanzesco”, così li ha chiamati. “Anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare”, ha aggiunto. Non ha gradito insomma i pettegolezzi, tant’è che ha pure scritto:

“Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità”

Con queste parole Alessandra Mastronardi è intervenuta sulla fine della storia con McCall e ha praticamente smentito tutti i motivi trapelati prima di oggi. Nessun tradimento. Dalle sue parole sembrerebbe di capire che sia stata quasi una decisione presa in comune, visto che ha parlato di zero drammi e nessun rancore fra loro. Il gossip di qualche giorno fa invece aveva azzardato già una nuova relazione per l’attrice, volto di numerose fiction di successo tra cui L’Allieva e I Cesaroni. Che la relazione fosse finita, però, era già chiaro visto che la Mastronardi ha cancellato tutte le foto con Ross dai suoi profili social.