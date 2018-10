Alessandra Mastronardi parla de I Cesaroni: il rapporto con Matteo Branciamore

Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore oggi: il rapporto tra Eva e Marco dopo I Cesaroni

Alessandra Mastronardi è oggi un’attrice affermata, divisa tra produzioni italiane e americane. Ma non dimentica i suoi esordi, quando poco più che ventenne ha debuttato nei panni di Eva nella fiction Mediaset I Cesaroni. Una serie televisiva che l’attrice napoletana non rinnega, anzi. Sarà eternamente grata a quel personaggio e a chi ha creduto in lei nonostante la giovane età. “Avrò sempre rispetto per I Cesaroni. Senza quella fiction oggi non sarei qui. Fu proprio il produttore di quella serie, Carlo Bixio, che oggi purtroppo non c’è più, a spronarmi a trasformare la recitazione da una semplice passione in un vero lavoro”, ha dichiarato la Mastronardi al settimanale Di Più Tv. E dopo la fine della serie, Alessandra è rimasta in contatto con due attori del cast: Matteo Branciamore e Elena Sofia Ricci.

Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore: insieme a Londra

“Vedo ancora Matteo Branciamore, che è spesso a Londra perché la sua fidanzata vive lì”, ha svelato Alessandra Mastronardi alla rivista diretta da Sandro Mayer. La protagonista de L’Allieva ha lasciato da qualche tempo l’Italia per andare a convivere con l’attore irlandese Liam McMahon, conosciuto sul set dello sceneggiato televisivo Titanic-Nascita di una leggenda. Quando i due si sono lasciati lo scorso anno, Alessandra è rimasta in Inghilterra perché si è innamorata di un inglese: il collega Ross McCall, famoso per la serie tv White Collar. Di Matteo invece si sa poco: chi è la fortunata che gli ha rubato il cuore? In passato Branciamore ha vissuto una tormentata storia d’amore con Benedetta Mazza, soubrette e concorrente del Grande Fratello Vip.

Alessandra Mastronardi e gli altri attori de I Cesaroni

“Sento ancora Elena Sofia Ricci, con cui ho lavorato anche dopo I Cesaroni (entrambe sono state nel cast della miniserie televisiva Romeo e Giulietta, ndr). Gli altri attori li ho persi di vista, ma li ricordo con affetto”, ha aggiunto Alessandra Mastronardi.