La quarantena da Coronavirus ha messo a dura prova tutte le coppie. C’è chi ne è uscito distrutto e chi invece più forte di prima. Nella seconda categoria possiamo inserire Alessandra Mastronardi e Ross McCall. I due attori si sono trovati a convivere 24 ore su 24 a Roma, visto che l’attore scozzese aveva seguito la collega in Italia per via delle riprese della terza stagione de L’Allieva, nota fiction Rai. Come confidato da Alessandra a Io Donna, l’inserto femminile del Corriere della Sera, i litigi e le incomprensioni – almeno nelle prime settimane – non sono mancate. Ma giorno dopo giorno la Mastronardi e McCall hanno capito di avere una complicità unica e magica. E così sono diventati più forti, più uniti, tanto che nell’immediato futuro non è escluso un matrimonio… Del resto l’ex Eva de I Cesaroni non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia e quella con Ross è stata fin da subito una storia importante, forse quella più giusta.

Alessandra Mastronardi racconta la quarantena trascorsa con il fidanzato

“Abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti. Ci godiamo pure i silenzi, che in genere spaventano mentre, al contrario, rappresentano una delle maggiori libertà che ti puoi permettere. Il confinamento è stato un test enorme…”, ha dichiarato Alessandra Mastronardi a Io Donna. “Matrimonio? Vedremo. Di sicuro il nostro “scrigno dei scrigni” si è ingrandito. Eravamo abituati a non vederci per settimane e adesso, se uno esce per la spesa, parte il messaggino: “Come va? Mi manchi”, ha aggiunto.

Alessandra Mastronardi e il segreto della convivenza perfetta con Ross

“Ross è stato bravo. Ho adorato che per l’intera quarantena non abbia mollato e si sia mostrato in ordine, profumo compreso. Una strategia che ho imitato: ho smesso di truccarmi dal giorno 2, senza comunque rinunciare alle creme e al resto. Nella routine di una coppia è fondamentale non cedere”, ha confessato Alessandra Mastronardi. L’attrice 34enne ha avuto, come tutti, tante ansie durante il periodo del lockdown ma oggi ha deciso di essere più rilassata. “Mi sono affidata alla corrente: quel che deve arrivare, arriverà”, ha puntualizzato. E ora la Mastronardi può ritenersi comunque soddisfatta visto che ha ripreso a lavorare: da circa una settimana è ritornata sul set della terza stagione de L’Allieva, dove ha ritrovato l’amico Lino Guanciale.

Ross McCall: chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi

Ross McCall è un attore scozzese di 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008. La differenza di età con Alessandra non è mai stato un grosso problema.

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi

Prima di incontrare Ross McCall, Alessandra Mastronardi ha amato altri attori. Per sei anni è stata vicina all’irlandese Liam McMahon, per il quale si è trasferita in Inghilterra. Precedentemente è stata legata per dodici mesi al collega Marco Foschi, conosciuto perlopiù in ambito teatrale. Il primo amore è stato invece Vinicio Marchioni, incontrato sul set della fortunata serie tv Romanzo criminale.