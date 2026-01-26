Alessandra Mastronardi: ecco chi è il nuovo fidanzato dopo il matrimonio lampo andato in pezzi

Alessandra Mastronardi si è fidanzata. Lo scoop lo firma Chi Magazine che rende noto che l’attrice 39enne campana, dopo che il suo matrimonio con Gianpaolo Sannino si è concluso, ha iniziato una nuova relazione sentimentale. Si è legata ad Alessandro Pirounis, fascinoso imprenditore di origini greche. La neo coppia è uscita allo scoperto lo scorso 13 gennaio, quando si è presentata unita a Pitti Uomo, all’evento organizzato dallo stilista Brunello Cucinelli. Tra l’altro, la nascita della love story conferma che le nozze con Sannino sono definitivamente giunte al capolinea. Mastronardi e l’ex marito non hanno mai annunciato pubblicamente la rottura, mantenendo massimo riserbo sulla loro situazione privata. Si è però capito che la storia era giunta al capolinea a fine 2024, quando lei aveva smesso di indossare la fede nuziale e quando era emerso che aveva trascorso le feste natalizie lontano dal dentista.

Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis fanno coppia

Mastronardi e Sannino hanno vissuto una favola contemporanea. I due si erano fidanzati in giovane età per poi perdersi di vista. Dopo 17 anni, si erano ritrovati e avevano deciso di dare seguito al loro mitico amore giovanile. Si sono sposati l’8 luglio 2023, nella chiesa di Santa Sofia, ad Anacapri (Napoli). Tutto sembrava perfetto, una fiaba appunto. E invece l’incantesimo è stato rotto solamente dopo pochi mesi di vita sotto il tetto coniugale.

Si è compreso che il rapporto stava attraversando una fase di pesante crisi quando Alessandra decise di rimuovere dal suo profilo Instagram le foto con il dentista. Nel frattempo aveva anche levato la fede coniugale che era poi riapparsa al suo dito qualche settimana dopo. Un dettaglio che aveva spinto a credere che il momento di difficoltà matrimoniale fosse stato superato. E invece a fine 2024 la love story si sarebbe chiusa definitivamente.

Sia Mastronardi sia Sannino non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione relativa alla rottura. Ignoti i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi. Quel che ormai appare certo è che le nozze sono andate in frantumi e che ora l’attrice ha ritrovato ristoro sentimentale tra le braccia del seducente imprenditore greco.