Mostra del Cinema di Venezia 2019, svelata la madrina: sarà la giovane attrice Alessandra Mastronardi

La 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta e diretta da Alberto Barbera, si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2019. A condurre le serate di apertura e chiusura sarà Alessandra Mastronardi. La giovane attrice aprirà la Mostra di Venezia 2019 nella serata di mercoledì 28 agosto, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), in occasione della cerimonia di inaugurazione e guiderà anche la cerimonia di chiusura fissata per il 7 settembre, durante la quale saranno annunciati i Leoni e tutti gli altri premi ufficiali della celebre mostra cinematografica.

Alessandra Mastronardi madrina e conduttrice alla Mostra del cinema di Venezia

Alessandra Mastronardi sarà la madrina ufficiale del Festival del cinema di Venezia. Napoletana cresciuta a Roma, debutta come attrice nel 1997, prendendo parte a diversi progetti tv come Il grande Torino e film come La bestia nel cuore. La grande popolarità arriva però nel 2006 con il personaggio di Eva Cudicini nell’amatissima fiction I Cesaroni. Nel 2011 viene scelta da Woody Allen per il film Rome with Love che la lancerà come interprete a livello internazionale. La sua carriera prosegue con successo tra grande e piccolo schermo e così arriva la proposta di partecipare alla seconda stagione della serie Netflix Master of None di cui sarà la protagonista femminile e che la farà arrivare fino agli Emmy Awards 2017, ai Golden Globes e a una candidatura ai Critics Choice Awards 2018.

Alessandra Mastronardi: i progetti futuri

Dopo il successo de L’allieva, amata serie di Raiuno, e I Medici 2, una produzione Raiuno e Netflix, la Mastronardi ha partecipato al film fantasy Otzi e il mistero del tempo e a L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi. Prossimamente debutterà nel road movie americano Us, diretto da Stefan Schawrtz, e tornerà con la terza stagione de I Medici che vedremo in autunno 2019. Al momento è impegnata anche sul set di un nuovo film italiano per il cinema.