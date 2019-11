Alessandra Mastronardi, madrina di Unicef per Prodigi, incanta il pubblico

Prodigi: Alessandra Mastronardi per Unicef con i bambini e le famiglie siriane e libanesi



Il nuovo programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri è realizzato in collaborazione con Unicef. La bellissima Alessandra Mastronardi è ambasciatrice di Unicef per Prodigi. L’attrice ha raccontato la sua esperienza in Libano con Unicef. Si tratta di una testimonianza toccante: la Mastronardi spiega come vivono bambini e le famiglie in queste zone critiche del mondo e cosa si può fare per sostenere Unicef nelle missioni di supporto e aiuto. Alessandra Mastronardi è apparsa sul palco di Rai 1 per spiegare le iniziative di Unicef attive per aiutare anche i bambini siriani, colpiti dalla crisi della guerra. Il pubblico è rimasto incantato dalla bellissima attrice sia per la sua bellezza che per la sua sensibilità verso la causa.

Alessandra Mastronardi: “In Libano ho ritrovato più forte che mai la forza della vita”

Alessandra Mastronardi ha avuto la fortuna di potersi recare in Libano con Unicef. Lì ha incontrato i bambini e le famiglie del posto. La sua esperienza è stata documentata per il programma di Rai 1 Prodigi, durante il quale sono stati mandati in onda alcuni video dell’attrice mentre parla con le madri che affrontano le difficoltà della vita nei posti più critici del pianeta. La Mastronardi è coinvolta e toccata: “In Libano ho ritrovato più forte che mai la forza della vita, gli occhi dei bambini ti insegnano che non bisogna lasciarsi vincere”.



La Mastronardi bellissima sul palco di Rai 1

La bellezza della Mastronardi, conosciuta soprattutto per la fiction di Rai 1 L’Allieva, mette d’accordo anche il pubblico di Prodigi, non a caso ha fatto da madrina anche alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Semplice ed elegante, Alessandra Mastronardi condivide qualche commento sulla sua esperienza da ambasciatrice di Unicef, esortando il pubblico a donare per aiutare i bambini che vivono nelle zone più disagiate del pianeta.