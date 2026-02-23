Alessandra Mastronardi ama Pirounis, bacio al compleanno: dimenticate le nozze ‘lampo’ naufragate

Alessandra Mastronardi ha festeggiato i 40 anni, compiuti lo scorso 18 febbraio. Come trapelato da alcuni video e foto sui social, ha organizzato un party con amici e parenti in una fastosa sala rischiarata da lumi. Quando si è ritrovata a spegnere le candeline della torta, è scattato un piacevole colpo di scena. Davanti a tutti gli invitati, è stata raggiunta dall’imprenditore di origini greche Alessandro Pirounis. Il fascinoso uomo l’ha sorpresa schioccandole un appassionato bacio sulla bocca. Un gesto che ha confermato le indiscrezioni emerse a fine gennaio, quando il magazine Chi aveva rivelato che l’attrice si era innamorata.

Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis sono fidanzati: il bacio al compleanno

Dunque tutto vero: Mastronardi e Pirounis fanno coppia. L’ex star de I Cesaroni a fine 2024 si è lasciata con il dentista Gianpaolo Sannino, sposato nel 2023. Un matrimonio durato poco e giunto al capolinea silenziosamente. Nessuno dei due ex coniugi ha mai commentato la fine della relazione. Per questo nessuno sa i motivi del rapido naufragio sentimentale di quella che sembrava essere una favola d’amore contemporanea.

Mastronardi e Sannino avevano vissuto una love story da giovanissimi. Le loro strade si sono poi divise. Ma 17 anni dopo, si sono incrociate nuovamente. L’attrice e il dentista si sono così rimessi insieme, organizzando le nozze. Il fatidico “sì” è arrivato nel 2023. Tutto faceva presagire che sarebbe stato un matrimonio duraturo. E invece, a distanza di pochi mesi dai fiori d’arancio, hanno iniziato a emergere le prime crepe nel rapporto, che poi sono diventate voragini. Si è compreso che qualcosa si fosse rotto, quando Mastronardi si è sfilata la fede.

Dopo il fallimento matrimoniale, l’interprete ha conosciuto Alessandro Pirounis, imprenditore attivo nel settore della moda. I due si sono mostrati per la prima volta insieme in pubblico durante l’evento Pitti Uomo a Firenze. Chi Magazine ha firmato lo scoop circa un mese fa. I diretti interessati, dopo che è uscita la notizia, non hanno né confermato né smentito di stare insieme. Nel giorno del 40esimo compleanno di Alessandra sono usciti definitivamente allo scoperto: un bacio ha tolto ogni tipo di dubbio sulla natura della relazione