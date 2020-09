Alessandra Mastronardi a Domenica In parla del fidanzato Ross McCall

Alessandra Mastronardi è stata ospite insieme a Lino Guanciale della puntata del 27 settembre 2020 del talk show di Rai 1 Domenica In. Occasione questa per parlare della terza stagione della serie tv ‘L’allieva’, ma anche della loro vita privata. L’ex protagonista de ‘I Cesaroni’ fa coppia fissa da circa due anni con Ross McCall. Come dichiarato nel corso dell’intervista a Mara Venier i due vivono tra Roma e Londra. Ma come hanno fatto a conoscersi? Una curiosità che è stata presto soddisfatta dalle parole di Alessandra che ha rivelato: “Ci siamo conosciuti a una cena tramite amici. Prima siamo stati conoscenti poi ci siamo avvicinati” – poi ha aggiunto – “All’inizio relazione a distanza“. La distanza, però, se in tanti casi divide, per Alessandra e Ross non è stata un grande problema, perché il loro amore con il tempo si è sempre più consolidato. Tra i due c’è un grande feeling, un’intesa che ha fatto si che Ross capisse anche i momenti giusti per Alessandra.

Il desiderio di metter su famiglia

Dopo aver mandato in onda un breve filmato de ‘L’Allieva 3’, zia Mara ha chiesto alla Mastronardi se nel suo futuro vuole mettere su famiglia con il suo bel Ross. Con una dolcezza disarmante della classica amica della porta accanto, Alessandra ha ammesso con candore e grande sincerità che “ho voglia di mettere su famiglia“. Un desiderio legittimo e naturale, soprattutto quando si vive una storia d’amore così bella e appassionata come quella tra l’attrice e McCall. L’avere passato insieme il periodo della quarantena dovuta alla pandemia da Coronavirus ha rafforzato quindi la convinzione dei due dei fiori d’arancio. Se della Mastronardi ormai si sa tutto o quasi, cosa diversa è invece per il suo compagno.

Chi è Ross McCall

Il compagno di Alessandra Matronardi, Ross McCall è un attore scozzese molto conosciuto all’estero anche per aver interpretato diverse serie tv, tra cui White Collar, dove ha interpretato il ruolo di Matthew Keller. Nella carriera artistica dell’attore ci sono anche diverse partecipazioni in produzioni teatrali così come quelle televisive. Prima di incontrare la protagonista de ‘L’Allieva’, McCall è stato il compagno dell’attrice Jennifer Love Hewitt.