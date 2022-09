Adriano e Alessandra Celentano in che rapporti sono? La domanda se la sono posta in tanti in questi anni e qualcuno, pur non avendo alcuna prova, ha sussurrato che tra lo zio e la nipote non scorresse buon sangue. Motivo di tali congetture? Difficilmente si mostrano assieme pubblicamente. Chiacchiere malevole e soprattutto prive di fondamento, che, lungo la serata di domenica 4 settembre, sono state spazzate via dalla professoressa di Amici di Maria De Filippi, la quale, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto in compagnia del ‘Molleggiato’ e della cugina Rosita, figlia dello stesso Adriano e di Claudia Mori.

“Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”. Così ha scritto Alessandra, a corredo di una fotografia in cui la si vede con la cugina e il cantante, il quale è apparso in splendida forma. Immediata la reazione di tantissimi utenti che hanno accolto il post della maestra di danza con commenti entusiasti e tripudianti. Tra questi c’è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. “Che super Top… che stima per tuo zio, infinita”, ha chiosato l’autrice televisiva, impreziosendo il suo intervento con un affettuoso cuoricino rosso. Molti fan del ‘Molleggiato’ hanno ringraziato la prof per aver mostrato il loro beniamino, da sempre restio a farsi vedere sulle piattaforme social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Smentite quindi le malelingue che volevano Alessandra e Adriano in cattivi rapporti, confermate invece le voci che li descrivevano uniti e per nulla ai ferri corti.

Alessandra Celentano sarà di nuovo protagonista ad Amici

Altra edizione di Amici, altro giro per Alessandra che, anche nella stagione 2022/2023, sarà protagonista tra gli insegnanti del popolare talent show targato Mediaset. Tra i colleghi di cattedra ritroverà il produttore Rudy Zerbi, il ballerino Raimondo Todaro e la cantante Lorella Cuccarini. Non ci saranno invece Anna Pettinelli e Veronica Peparini che saranno sostituite dalla cantante Arisa e dal danzatore Emanuel Lo. Il programma, che naturalmente sarà condotto anche in questa stagione da Maria De Filippi, aprirà i battenti domenica 18 settembre. L’appuntamento, come al solito, sia per la fase pomeridiana sia per quella serale (al via dopo C’è posta per te), è su Canale Cinque.