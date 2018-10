Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo di Temptation Island rivelano il sesso del secondo figlio: sorpresa per i fan

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo aspettano un maschietto. I due, noti al pubblico del piccolo schermo per la loro partecipazione a Temptation Island qualche anno fa, sono in attesa del loro secondo figlio. La coppia ha dato l’annuncio sui social, condividendo su Instagram il momento. Sia Alessandra che Emanuele, difatti, hanno trasmesso sui loro profili una diretta. Nel video è possibile vedere i due ex protagonisti di Temptation Island con Beatrice (la loro bimba) fermi in un prato dove, per l’occasione, è stata allestita una piccola scenografia. Alle loro spalle è stato posizionato un grande pacco regalo dove, all’interno, sono stati messi dei palloncini di colore celeste. Una volta aperto, allora, questi sono volati in aria, svelando il mistero e annunciando in pompa magna l’arrivo del piccolo.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno scoperto in questo modo di essere in attesa di un bel maschietto che, dopo Beatrice, arriverà a riempire le loro vite e li renderà genitori per la seconda volta. Questo è sicuramente un momento di gioia per entrambi che, dopo Temptation Island, sono sicuramente riusciti a fare dai grandi passi avanti come coppia. Il matrimonio, la volontà di diventare genitori e l’intenzione di allargare ancora la famiglia, infatti, altro non sono che dei chiari segni di unione che, oggi più che mai, rendono unico e più forte il loro amore.

Temptation Island Vip, Alessandra De Angelis parla della seconda gravidanza: “Devo stare più attenta”

Della seconda gravidanza proprio qualche settimana fa aveva parlato Alessandra De Angelis in persona su Instagram. Quest’ultima, infatti, ai propri follower aveva raccontato: “Mi auguro di non avere una gravidanza come quella avuta con Beatrice. Oggi le nausee si sono alleviate, speriamo continuino così altrimenti sono guai”. Sulla forma fisica, poi, la stessa aveva confidato: “Questa gravidanza la comincio con 4 chili in più quindi devo stare molto più attenta rispetto alla prima”.