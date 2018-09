Alessandra De Angelis di Temptation Island è incinta del secondo figlio: le prime parole sulla nuova gravidanza

Ormai è ufficiale: Alessandra e Emanuele di Temptation Island aspettano il secondo figlio! La coppia ha già una bambina, Beatrice, nata nel settembre 2017. Dopo l’annuncio a sorpresa, la De Angelis ha svelato qualche dettaglio di questa seconda gravidanza, arrivata in maniera del tutto inaspettata. Al momento la giovane wedding planner è incinta di circa 7 settimane e sta soffrendo di nausee continue. Un sintomo comune ad ogni donna in dolce attesa ma che in alcuni casi, come in quello di Alessandra, può intensificarsi fino a diventare parecchio fastidioso. “Oggi le nausee si sono alleviate, speriamo continuino così altrimenti sono guai. Mi auguro di non avere una gravidanza come quella avuta con Beatrice“, ha confidato la ragazza ai suoi follower. Non solo: Alessandra deve stare particolarmente attenta pure alla linea.

Alessandra De Angelis e i chili in più durante la gravidanza

“Questa gravidanza la comincio con 4 chili in più quindi devo stare molto più attenta rispetto alla prima”, ha dichiarato Alessandra De Angelis, che ha partorito per la prima volta solo un anno fa. Com’è ormai noto, quello di mangiare per due in gravidanza è un falso mito. Durante i nove mesi di gestazione bisogna stare particolarmente attenti alla linea e seguire uno stile alimentare sano per non incappare in problemi per sé e per il futuro nascituro. Questo lo sa bene Alessandra, da sempre un’attenta salutista, come rivelato qualche tempo fa dal marito Emanuele D’Avanzo.

La vita di Alessandra e Emanuele dopo Temptation Island

Temptation Island ha messo a rischio la storia d’amore tra Alessandra e Emanuele, complice la presenza della tentatrice Fabiola Cimminella. Ma i due hanno lasciato il programma di Filippo Bisciglia più forti di prima. Qualche tempo dopo la fine del reality show si sono sposati e hanno messo su famiglia. Alessandra ha lasciato il lavoro nel centro estetico del marito e ha cominciato a darsi da fare come web influencer e organizzatrice di eventi.