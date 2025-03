Alessandra De Angelis a cuore aperto sull’aborto: “Il senso di colpa mi assale”

Alessandra De Angelis ha deciso di parlare per la prima volta del suo aborto volontario. L’ex volto di Temptation Island, felicemente sposata con Emanuele D’Avanzo, era rimasta incinta del suo quinto figlio, dopo la nascita di Beatrice, Enea, Adria e Ascanio. I due hanno partecipato al reality show delle tentazioni nel 2015 e, dopo qualche divergenza, hanno deciso di dare un’altra possibilità alla loro relazione, arrivando poi a formare una bellissima famiglia.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram, tramite le Storie, ecco che Alessandra ha affrontato il delicato argomento legato alla sua decisione di interrompere la quinta gravidanza. Dopo aver affrontato una dolce attesa complicata con la terza figlia Adria, per via del Covid, nel 2023 la De Angelis ha dato alla luce il piccolo Ascanio. Solo sei mesi dopo la nascita del figlio e un parto cesareo, ha scoperto di essere di nuovo incinta.

Non con felicità, l’ex volto di Temptation Island ha preso questa dolorosa decisione di procedere con l’aborto volontario. Finora aveva preferito non parlare dell’argomento, in quanto ha sempre creduto che non fosse giusto. Ma soprattutto non trovava il coraggio e la forza di farlo. “È stato un anno in cui ci ho pensato tutti i giorni senza mai trovare una giusta motivazione che mi avesse portato a fare quello che ho fatto”, ha spiegato inizialmente la De Angelis.

L’anno scorso, proprio in questi giorni, Alessandra scoprire di essere incinta del suo quinto figlio, precisando: “Dopo sei mesi dal quarto cesareo”. A questo punto, la moglie di Emanuele D’Avanzo è entrata nel dettaglio spiegando le motivazioni che l’hanno portata a prendere la dolorosa decisione:

“Era una gravidanza a rischio, una gravidanza impiantata male, una gravidanza che avrebbe potuto causare dei danni irreversibili sia a me che al bambino e una gravidanza che mi avrebbe potuto anche far perdere la vita. Quando sei mamma purtroppo non puoi permetterti di prendere decisioni che siano solo per te stessa. Se fosse stato per me io sarei andata avanti e avrei rischiato qualsiasi cosa. Quando, ovviamente, devi condividere questa notizia con tuo marito e devi prenderti le responsabilità di quattro figli che sono in vita devi pesare tutto sulla bilancia. Purtroppo ho avuto un aborto volontario perché anche se a rischio e anche rischi di morire sei tu che stai firmando per toglierlo e quindi è stata una cosa che mi ha fatto soffrire tantissimo”

Sebbene sia consapevole di aver fatto questa scelta sia per bene suo che della sua famiglia, il senso di colpa le assale. “Se vi trovate nella mia stesa situazione, con il senno di poi preferirei rischiare che vivere con il senso di colpa…”, ha aggiunto. Ci pensa sempre a quel quinto figlio e ha anche conservato l’ecografia, che il suo ginecologo non voleva fare per non farle avere questo ricordo. “Me la guardo spesso e dico ‘chissà forse sarebbe stato un maschietto ne sono certa’. Se tornassi indietro preferirei rischiare. Egoisticamente preferirei rischiare”.

Detto ciò, rispondendo alla domanda del fan curioso di sapere se fosse incinta, Alessandra De Angelis ha affermato con decisione che non farà un altro figlio. “Se non è andato avanti quello, non andrà avanti nessun altro. Quindi sarò sempre mamma di quattro figli”, ha concluso.