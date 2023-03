Ieri sera la maestra è stata ospite di Stasera c’è Cattelan e il conduttore non si è lasciato sfuggire l’occasione per tornare sul Capodanno

Come si direbbe nel gergo: Alessandro Cattelan uno di noi! Anche lui, come il pubblico, non riesce a dimenticare ciò che è successo a Capodanno ad Amici 22. Anche perché lui è stato ospite di Maria De Filippi proprio nella puntata in cui si è discusso del famoso noce moscata gate. Era il giudice esterno della gara di canto e grazie a quei minuti trascorsi dietro le quinte, prima di entrare in studio, è stato sommerso di domande da parte dei fan. Insomma, qualcuno ha tentato di ascoltarlo come “persona informata dei fatti”. Peccato che neanche a lui sia stato detto niente, così ieri sera ha provato a estorcere qualche dettaglio ad Alessandra Celentano.

La Celentano infatti è stata ospite ieri sera a Stasera c’è Cattelan. Nel corso della chiacchierata a due, il padrone di casa non ha potuto fare a meno di porre domande proprio su quell’ormai celebre Capodanno. Aveva già rivelato il suo dietro le quinte, in verità, però è chiaro ancor di più oggi che davvero ne sia all’oscuro come tutti. Però qualcosa aveva visto e raccontato: erano tutti super furiosi nel backstage. Così ieri sera, grazie alle sue domande, Alessandra Celentano è tornata sul noce moscata gate di Amici 22.

A parlare in realtà è stato più Cattelan che lei. Il conduttore ha ricordato di essere stato ospite ad Amici proprio in quella puntata, ed è così che ha conosciuto la Celentano tra l’altro. “Sono capitato nella puntata del noce moscata gate”, ha detto subito. Poi ha messo in chiaro di essere ancora all’oscuro della verità: “Voi non avete mai detto cosa è successo davvero. Si è capito che questi ragazzi ne hanno combinata un po’ una, ma non si è mai saputo esattamente cosa”. La reazione di Alessandra Celentano? Ha iniziato a fare complimenti per la scenografia, indicando una luce qui e una lì.

Cattelan non si è arreso, si è accorto che la sua ospite stesse dissimulando ma ha spiegato che lui è stato sommerso di domande su quanto avvenuto per pochi minuti che ha trascorso dietro le quinte. “Immagino voi”, ha aggiunto. Per poi chiedere alla Celentano di rivelargli all’orecchio qualche dettaglio: “Questo è stato un argomento di cui si è discusso molto. Me lo dici nell’orecchio? Ti tappo il microfono”.

Si sono avvicinati, Alessandra Celentano ha parlato all’orecchio di Cattelan per pochissimi secondi. Gli avrà detto qualcosa in più? Lo stesso conduttore, tornato al suo posto, ha detto: “Se siete curiosi, non mi ha detto un ca..”. Insomma, niente da fare: ad Amici hanno tutti la bocca cucitissima sul noce moscata gate anche a distanza di un paio di mesi. La Celentano ha detto soltanto che preferiva dissimulare e ironizzare “perché è una cosa orrenda”.