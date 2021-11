Alessandra Celentano ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’insegnante è nella scuola da quasi vent’anni, insomma è arrivata dietro la cattedra molto presto considerando che sono 21 anni che va in onda Amici. Insomma, è una veterana nonché colonna portante dello show, sebbene alcuni suoi metodi abbiano fatto discutere negli anni. Maria la apprezza e la bacchetta, hanno un rapporto di gioco ma anche confidenziale al punto giusto per avere confronti sinceri davanti al pubblico, su Canale 5.

Il rapporto si è consolidato negli anni e oggi la Celentano non può che ringraziare la conduttrice, soprattutto perché le permette di essere sé stessa. Come specificato dalla maestra, non sempre accade in televisione e per questo non finirà mai di ringraziare Maria. Proprio la De Filippi ha spesso provato a spiegare agli allievi come è fatta la Celentano e i suoi metodi di insegnamento. Proprio a causa dei suoi metodi non mancano gli scontri con gli altri professori di danza, così come spesso in passato ci sono stati allievi che si sono ribellati. Ancora una volta, la Celentano ha smentito di essere cattiva:

“Non mi sento cattiva ma solo onesta. Io non metto in difficoltà solo gli allievi degli altri. Ma proprio tutti. Questa è una scuola, non una vetrina sui cavalli di battaglia. Solo così si può sbagliare e crescere”

In effetti nei giorni scorsi l’abbiamo vista parlare senza mezzi termini ai suoi allievi Carola e Guido. Nell’intervista ha parlato anche di loro due e non solo. Tra i promossi e i bocciati di Amici 21 della Celentano ci sono anche Serena Carella e Raimondo Todaro. Procediamo con ordine, perché in realtà non ha promosso o bocciato in toto nessuno di loro, ma ha sia messo in risalto qualità sia condannato alcuni difetti. Su Serena per esempio non cambierà mai idea sulla danza ma sta iniziando ad apprezzarla come persona:

“Serena vuole sempre sapere la mia opinione perché è una ragazza intelligente. Ha fin troppi limiti ma apprezzo la sua tenacia. Non si accontenta dei complimenti del suo insegnante”

Si potrebbe quasi dire che la ballerina di Todaro abbia dimostrato alla Celentano di avere voglia di migliorare e di mettersi in gioco. E questo potrebbe di sicuro giocare a suo favore, nonostante difficilmente Alessandra cambierà idea sui “limiti fisici”, così li ha chiamati lei, della ballerina. Su Carola e Guido si è espressa così, invece:

“Guido è un grande talento ma troppo disorganizzato. Chi entra nella scuola di Amici trova una situazione privilegiata ma alla quale non è facile abituarsi. Non sanno tenersi caldi e pronti a ballare in ogni momento. Non sanno gestire i ritmi di un luogo dove dove si lavora tutto il giorno. Carola è un ottimo elemento che deve imparare a lasciarsi andare. Sono certa che farà la ballerina. Nei suoi occhi vedo la passione che io avevo da ragazza”

C’è stato anche un bellissimo confronto con Carola in questi giorni a tal proposito. Ballerini a parte, Alessandra Celentano ha parlato anche di Todaro: