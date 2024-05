Alessandra Celentano: “La bulimia e quando quasi lasciai Amici”

Alessandra Celentano a ruota libera. Dal 7 maggio è disponibile in edicola il suo libro “Chiamatemi maestra. Disciplina, passione, curiosità e nessuna scusa” (Mondadori, a cura di Silvia Gianatti). Il testo pullula anche di aneddoti relativi al suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Ne ha parlato in una lunga intervista a TvBlog.

Nel corso degli anni è diventata un volto simbolo del talent show. Anzi IL volto simbolo. A un certo punto ha anche pensato di lasciare il programma. Maria De Filippi le ha fatto cambiare idea. La “Cele” è nota per i suoi giudizi rigidissimi, per la sua inflessibilità con gli allievi e per il suo modo direttissimo di esprimere i propri pensieri. Quando le si domanda se ha mai pensato di trattenersi un poco di più, risponde che già lo fa perché se non dovesse filtrare farebbe dichiarazioni ancor più secche:

“Mi sono sempre trattenuta. Se dovessi dire davvero tutto quello che penso, sarei dura e cruda. D’altronde il mondo della danza è crudele e io l’ho capito sulla mia pelle. Ma non ho mai detto di più di quello che dovessi dire. Ecco, diciamo che potrei essere peggio…”.

Nel libro la prof fa diverse confessioni private. Ad esempio racconta che ha “sfiorato la bulimia”. In quel periodo in cui ha provato a mettersi le dita in gola: “Inventavo trucchetti e strategie per saltare i pasti. E poi mi abbuffavo e vomitavo, per non assorbire il nutrimento“. Eppure “mi hanno accusato di istigare all’anoressia perché critico i corpi sovrappeso“. E ricorda che molti la definiscono “stron*a e cattiva“.

Le critiche, però, non la feriscono, sottolinea l’insegnante. Motivo? Perché è certa di dire la verità con “onestà e chiarezza”. Inoltre sottolinea che nella sua visione non è concepito il “prendere in giro i ragazzi”. E per mettere in pratica tale diktat parla sempre in maniera “chiara e diretta”.

Alessandra Celentano: “Su Stefano De Martino avevo ragione io”

Capitolo Stefano De Martino. Quando era un allievo di Amici, non gli lesino critiche. “Aveva un bel movimento – spiega -, in lui trovavo pregi e difetti. L’ho sempre considerato un ragazzo pieno di possibilità, ma in una chiave diversa. Sta facendo una carriera bellissima, gli piace e si diverte. Però, certo tra me e me dico: avevo ragione. Perché alla fine ho sempre ragione!”.

Spostandosi sul tema danza-tv, secondo la docente, a parte Amici, il solo show in cui si vede davvero ballare seriamente sul piccolo schermo è lo spettacolo di Roberto Bolle per la Rai. E Ballando con le stelle? “Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa…”. Mai pensato di andare dalla concorrenza? “Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice!”

Celentano, quando fu sul punto di lasciare Amici

Ad Amici è ormai un’istituzione. Il prossimo anno ci sarà? “Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”. Spazio poi a quando pensò seriamente di abbandonare il talent show. La vicenda l’ha raccontata anche nel suo libro, in cui ha spiegato che ebbe una crisi legata alla sua vita personale che la spinse a considerare l’addio alla trasmissione. In quel frangente intervenne Maria che le fece cambiare idea: