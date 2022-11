Alessandra Amoroso, un audio TikTok la spernacchia: fan furiosi

L’artista salentina è in questi ultimi giorni protagonista di meme e video edit che non le rendono certo giustizia: i suoi supporter hanno deciso di attivarsi per proteggerla

Sono settimane che questa brutta storia va avanti: Alessandra Amoroso è al centro da ormai diverso tempo di una serie di audio e video edit virali che non le rendono certo giustizia. Non è chiaro cosa sia successo esattamente, ma molti utenti del web (soprattutto su TikTok, ma non solo) hanno iniziato a prendersi gioco dell’artista salentina (perché proprio lei non è dato sapere) in modo tanto dissacrante da apparire quasi crudele.

C’è, in modo particolare, un mash-up diventato iper virale che sta già dilagando su TikTok e che storpia il testo di Camera 209. uno dei più recenti singoli dell’Amoroso nonché il suo tormentone estivo per l’estate 2022 appena conclusasi. Un utente, modificando l’audio del pezzo, è infatti riuscito a far in qualche modo pronunciare all’artista la frase “Mi sveglio ancora cac.ta” al posto di “Mi sveglio ancora truccata”.

All’inizio sembrava essere uno stupido gioco fra internauti annoiati, ma nel mondo online, si sa, basta un nonnulla per far dilagare un contenuto, come poi è effettivamente accaduto. Il relativo suono su TikTok è stato utilizzato da decine di utenti, con tono goliardico, senza però che nessuno si rendesse conto delle possibili conseguenze.

Non è il massimo, infatti, che una cantante che si impegna per regalare al proprio pubblico dei pezzi venga spernacchiata in questo modo. Viene da pensare che alla luce del successo dilagante dell’audio virale (e di tutti gli altri meme poco carini emersi su Instagram) Alessandra Amoroso non stia esattamente facendo i salti di gioia.

Quel che è certo è che ciò che sta accadendo sul web, un fenomeno ormai fuori controllo, ha fatto imbestialire il fandom ufficiale dell’artista. La sua “Big Family” si è dunque attivata per fare in modo che tutti i video condivisi con quell’audio spariscano nel più breve tempo possibile.

Il fandom di Alessandra Amoroso si attiva

Su Twitter, la pagina fan ufficiale dell’artista ha pubblicato poche ore fa un post avvelenato. Il fandom ha definito i contenuti che stanno circolando “inaccettabili” e ha parlato di possibili segnalazioni dei video incriminati “a chi di competenza”. La guerra ai meme sembra dunque essere appena cominciata anche se non tutti concordano sia una battaglia giusta. Da un lato c’è chi dice che tutti i vip, prima o poi, diventano oggetto dell’ironia del web. Dall’altro, c’è chi continua a difendere a spada tratta l’onorabilità del proprio idolo.

???????? ???????????? ???????????????????????? ????' ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????.

Il mondo del web non sempre è bello. I contenuti che si stanno diffondendo sui social riguardo @AmorosoOF sono assolutamente inaccettabili: meme, video e canzoni editate. #AlessandraAmoroso — La Big Family (@labigfamily) November 9, 2022

Pochi mesi fa, sempre a causa di TikTok, la Amoroso fu travolta da un’altra valanga di odio online. L’artista si era rifiutata di concedere un autografo ad una fan, scatenando la furia degli hater. In quel caso la situazione uscì talmente fuori dal controllo del team dell’Amoroso da costringere l’artista a fare chiarezza con un video social.